Via al Fantacalcio: da Reijnders a Leao, i giocatori consigliati del Milan

Ormai manca poco all’inizio del campionato. La stagione sta davvero per cominciare e così anche gli appassionati di Fantacalcio sono pronti a scendere in campo

Un vero appassionato di Fantacalcio sa bene che è chiamato a scindere il cuore, che spinge ad acquistare i propri calciatori preferiti, dalla ragione, che dovrebbe guidare a prendere le decisioni più giuste.

Avere nella propria rosa tanti giocatori di una sola squadra – a meno che questa non vinca il campionato – non è mai una buona idea, ma si sa, un tifoso del Milan, alla fine si lascia trascinare dalla passione e prova a portarsi a casa il numero maggiore di calciatori di Stefano Pioli. Il rischio di strapagarli però è davvero alto, ma al gol di Rafael Leao l’esultanza sarà certamente doppia.

E’ proprio il portoghese il calciatore assolutamente da prendere al Fantacalcio. Il giocatore è lì, ad un passo dai top come Osimhen e Lautaro Martinez: farà qualche gol in meno, ma gli assist saranno certamente diversi. Leao è reduce da una stagione da 15 gol e 10 assist in Serie A. L’obiettivo è fare meglio e trascinare la squadra col suo numero dieci alle spalle. La possibilità che si migliori c’è davvero e i bonus inseriti al raggiungimento di determinati traguardi personali non sono che un ulteriore stimolo, che non lasciano dubbi sul puntare su Rafael Leao.

Il portoghese, come era immaginabile, è il primo della lista e ha una valutazione di 31 fantamilioni. Al Mantra è listato A e per chi fa l’asta si può spendere poco meno di un terzo del proprio budget.

Milan, non solo Leao: le garanzie al fantacalcio

Ma il Milan non è certamente solo Rafael Leao, sono diversi i calciatori che possono rappresentare una garanzia al fantacalcio e che al giusto prezzo vanno presi.

Theo Hernandez è sicuramente uno dei top tra i difensori. E’ listato Ds ed E al mantra e ha una valutazione di 17. Spendere sulla novantina (avendo a disposizione mille fantamilioni) può certamente essere una buona idea. 4-5 gol sono garantiti così come i buoni voti. Discorso simile per Mike Maignan, per quanto riguarda la media. Il francese è il top nel ruolo, ma gli infortuni hanno condizionato sempre la sua stagione. Quest’anno il suo vice sarà Sportiello, che potrebbe dare qualche garanzia in più. La giusta spesa? Simile a quella di Hernandez.

Non si discute nemmeno Olivier Giroud pronto ad arrivare in doppia cifra. Al Mantra è chiaramente PC (valutazione 24). Può essere ottimo come terzo slot in un fantacalcio a 10. Oggi è il titolarissimo, ma coprirsi con Noah Okafor (15 PC) può essere una buona idea.

Milan, nuovi bonus dal mercato: da Pulisic a Loftus-Cheek

Pulisic o Chukwueze? Questo è il dilemma. I giocatori del fantacalcio Classic hanno potuto esultare dopo che entrambi sono stati listati come centrocampisti (al Mantra, invece, entrambi sono A; inoltre è W il nigeriano, T l’americano). Al momento, nel 4-3-3 di Stefano Pioli, però uno è l’alternativa dell’altro, anche se con i cinque cambi si può puntare su entrambi. Ma è praticamente impossibile pensare di poterli prendere insieme, sarebbe davvero troppo rischioso.

E’ molto probabile, d’altronde, che uno dei due venga strapagato: ad oggi, però, dire chi farà meglio è complicato. Chukwueze ha una valutazione di un milione in più rispetto a Pulisic, ma in una asta con mille crediti si potrà spendere un centinaio di fantamilioni sia per l’uno che per l’altro.

Nuovi bonus dunque per un Milan, che ha finalmente risolto il problema della fascia destra, dove Saelemaekers e Messias non erano sicuramente appetibili come Pulisic e Chukwueze.

Ma le attenzioni dei tifosi sono state puntate anche su Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, che hanno la medesima valutazione, 13 fantamilioni. L’estate ci ha detto che l’olandese sarà un giocatore da voto alto e che qualche bonus potrà trovarlo, una volta aggiustata la mira, non solo con i gol ma anche con gli assist. L’inglese, invece, ha già dimostrato di avere il piede caldo. Ma la tripletta contro il Novara rischia di farvi spendere qualche credito in più del dovuto: entrambi si possono pagare una quarantina di milioni. Al Mantra, però, forse meglio l’ex AZ, essendo stato listato anche come M e non solo C come Loftus-Cheek.

Anche Tomori (DC, 13 fantamilioni)e Thiaw (DC, 10) sono giocatori che si possono prendere al fantacalcio, ma senza svenarsi. Una trentina di crediti e non più per i due difensori, che al momento, sono i titolari del Milan, ma che non dovrebbero portare molti bonus. Da spendere ancora meno per Davide Calabria (DD ed E, 9), che ad oggi non si tocca sulla destra.

Krunic (M e C, 7), Kalulu (DD e DC, 8) e Musah (C, 9) possono esser buoni per completare la rosa o se si hanno in squadra già altri centrocampisti o difensori (per quanto riguarda il francese) del Milan.