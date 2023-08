Sarri sul calendario: “Subito Juve, Napoli e Milan, non è casuale”

L’allenatore della Lazio fa polemica sul particolare sorteggio del calendario toccato alla sua squadra nella fase iniziale

Sta finalmente per iniziare il campionato di Serie A e con esso di conseguenza anche le inevitabili polemiche di ogni genere. Con le prime conferenze stampa gli allenatori sono tornati a dire la loro e a contestare ciò che non gli va a genio.

Visto che non si è ancora scesi in campo, l’unico argomento di discussione al momento, prima del debutto di tutti i protagonisti, è il calendario, con i sorteggi di luglio che non sono andati a genio a tutti quanti. Il Milan non è stato fortunato perché dovrà affrontare ben cinque big match nei primi dieci turni di campionato, fattore che obbligherà i rossoneri ad arrivare subito al top per non perdere punti importanti in classifica.

Le prime giornate sono infatti sempre molto importanti perché cominciare con una serie positiva e allungare in classifica può far svoltare la stagione. C’è comunque da dire che alla fine tutti quanti devono affrontare per due volte ogni avversario e che i fattori del calendario sono davvero tanti per poter giudicare a priori un sorteggio come positivo o negativo.

Sarri non ha digerito il sorteggio di inizio campionato

Un’altra squadra che dovrà fare i conti con un inizio di campionato molto arduo è la Lazio, che nelle prime quattro trasferte deve andare a giocare a Napoli, a Torino con la Juventus e sul campo proprio del Milan di Stefano Pioli.

Un sorteggio che proprio non è andato già a Maurizio Sarri, e l’allenatore dei biancocelesti non lo ha nascosto nella prima conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Lecce. Queste le sue parole a riguardo: “Ma parliamo del calendario che hanno fatto a noi. Ho parlato con un mio amico statistico. Giocare 4 trasferte e le prime tre contro Juve, Napoli e Milan è praticamente impossibile. Penso non sia casuale“.

Una critica pesante, dettata comunque dall’insoddisfazione per il fatto di dover affrontare subito tante trasferte complicate ad inizio stagione e quindi rischiare subito di allontanarsi dalla zona di vertice. La Lazio ha preso tanti giocatori nuovi, che avranno logicamente bisogno di un po’ di tempo per inserirsi nei meccanismi di un gioco particolare come quello del tecnico napoletano.