Milan, non solo Azmoun: altro attaccante dalla Bundesliga

Secondo autorevoli fonti tedesche, il Milan ha messo nel mirino un nuovo profilo per l’attacco. Anche lui gioca in Bundesliga ed è pronto al trasferimento

Con Lorenzo Colombo sempre più verso la partenza in prestito, il Milan continua a ricercare un nuovo attaccante da affiancare a Olivier Giroud. Serve una buona alternativa al francese, per evitare la situazione verificatasi nella scorsa stagione, quando Origi e Rebic non sono stati all’altezza di dargli il cambio con qualità e affidabilità. I profili sondati quest’estate da Geoffrey Moncada sono stati davvero parecchi.

Si è partiti da profili di alto rango come Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Troppo alte, però, le richieste dei rispettivi club. Dopo aver messo a segno anche il colpo per la difesa, con Marco Pellegrino atteso a Milano nella giornata di domani, la sensazione è che per il nuovo centravanti si voglia affondare attraverso la formula del prestito. In tal senso il Milan sta sondando i profili di Armando Broja del Chelsea ma anche di Hugo Ekitike del Paris Saint Germain. Ma non soltanto.

Nelle ultime ore dalla Germania si stanno rincorrendo alcune indiscrezioni che vogliono Moncada con gli occhi puntati in Bundesliga. Se ieri si è parlato dell’interesse per l’iraniano Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen, oggi, sempre dalla BILD, arriva notizia di un nuovo profilo messo nel mirino dai rossoneri.

Milan, il centravanti dal Werder Brema

La BILD tedesca, secondo informazioni in suo possesso, ha raccontato del sondaggio del Milan per l’attaccante Niclas Fullkrug. Una prima punta pura di nazionalità tedesca, che ha collezionato ottimi numeri con la maglia biancoverde. Parliamo di un profilo comunque non giovanissimo. A 30 anni è in cerca di una nuova esperienza ad alti livelli, e pare che Moncada lo sta osservando con attenzione. Per renderci conto dell’incisività di Fullkrug basta rifarci ai suoi numeri della scorsa stagione. 30 presenze complessive, con 16 gol e 6 assist realizzati.

La BILD non ha dubbi che il tedesco sia in uscita dal Werder Brema. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, e il club ne fa una valutazione di circa 20 milioni di euro per la cessione. La fonte spiega che il Milan vuole prima disfarsi di Divock Origi per puntare con decisione Fullkrug. Da ricordare che i rossoneri sono già in trattativa col Werder per il trasferimento di Fodé Ballo-Touré. Un fatto che può inevitabilmente favorire la trattativa per l’attaccante. Si aspettano conferme dell’indiscrezione in Italia. Dopodiché si capirà se è davvero il 30enne il profilo prescelto da Moncada.