ML – Pellegrino al Milan, visite mediche e firma: fissato il giorno

Il Milan ha chiuso la trattativa col Platense per l’acquisto a titolo definitivo di Marco Pellegrino. Fissato il giorno di visite mediche e firma per il giovane difensore

Al Milan serviva con urgenza un nuovo innesto per la sua retroguardia dopo la partenza di Matteo Gabbia in prestito secco al Villareal. I profili sondati sono stati diversi, ma alla fine la scelta è ricaduta su Marco Pellegrino. Il club rossonero ha deciso di puntare su un profilo giovane, di prospettiva e chiaramente dalle grandi potenzialità. L’argentino classe 2002, che ha anche passaporto italiano, è stato il prescelto da Geoffrey Moncada.

La trattativa col Platense, club proprietario del cartellino del difensore, è durata alcuni giorni, ma si è conclusa abbastanza in fretta. La fumata bianca è arrivata nella mattinata di oggi. Il Milan si è aggiudicato il 21enne accontentando le richieste economiche della società argentina. La pretesa economica era di 5 milioni di euro per la cessione, e i rossoneri si sono dunque spinti a mettere sul piatto 3,5 milioni di euro più 2 di bonus. Il Milan ha anche garantito un 10% della futura rivendita agli argentini. A riportare tali dettagli economici è l’esperto Gianluca Di Marzio.

E’ servito anche lo sbarco del Presidente del Platense a Milano per sbloccare il tutto, il quale ha incontrato Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio dando il via alla trattativa per la chiusura. Il Milan avrà dunque il suo nuovo difensore. E’ stato già fissato il giorno dello sbarco in Italia e delle visite mediche.

Pellegrino al Milan, nessuna attesa: arriva in Italia

Come raccolta dalla nostra redazione di MilanLive.it, Marco Pellegrino sbarcherà in Italia, a Milano, già nella giornata di domani, lunedì 21 agosto. Le visite mediche sono invece state fissate per martedì 22 agosto. E’ quindi presumibile che il giovane difensore arrivi nella serata di domani. Sempre martedì, dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva, Pellegrino si recherà a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Diavolo.

Importante sottolineare che il Milan ha battuto la concorrenza della Sampdoria nella corsa al giocatore. I blucerchiati erano infatti stati i primi ad aprire una trattativa col Platense per Pellegrino, ma l’inserimento prepotente dei rossoneri ha fatto saltare tutto. Marco sarà un nuovo calciatore del Milan, con Stefano Pioli che farà il massimo per plasmare un nuovo talento della difesa, un pò come accaduto con Malick Thiaw. Il tedesco è stata una vera rivelazione. Si spera lo stesso anche per Pellegrino.