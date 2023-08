Bologna-Milan Dazn o Sky: dove vederla in streaming e diretta tv

Bologna-Milan chiude la della prima giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma stasera con calcio d’inizio dalle 20.45

Dopo un’estate ricca ricca di colpi di scena, il Milan debutta nel campionato di Serie A 2023-24 in casa del Bologna, nel match conclusivo della prima giornata.

C’è grande attesa per il debutto dei rossoneri, rinforzati da ben 9 colpi di mercato, l’ultimo, in ordine di tempo, quello del difensore Pellegrino che si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni. Milan, che è chiamato subito a rispondere alle brillanti vittorie di Napoli, Inter e Juventus che si sono imposte nettamente su Frosinone, Monza e Udinese.

Al Dall’Ara, Pioli schiererà tre dei nuovi arrivi nella formazione iniziale. Davanti a Maignan, linea a quattro con il recuperato Calabria (in gol contro il Bologna nel 2-4 dell’annata Scudetto), Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. In mediana, Krunic affiancherà i nuovo Reijnders e Loftus Cheek. Completano il 4-3-3, Pulisic e Leao a supporto di Giroud.

Cominceranno dalla panchina, pronti a subentrare a partita in corso, Chukwueze e Okafor. Assente per squalifica, Musah. Non convocato, Alexis Saelemaekers, indizio inequivocabile di come l’esterno sia sul mercato, in attesa di sistemazione negli ultimi giorni di trattative.

Bologna-Milan, dove vederla: diretta tv e streaming

Bologna-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match, pertanto, sarà visibile in streaming tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco, oltreché da pc tramite il sito ufficiale.

Chi ha sottoscritto l’opzione aggiuntiva a 5 euro in più al mese sul proprio costo di abbonamento, può vedere Bologna-Milan anche sul canale tv Zona Dazn, disponibile alla posizione 214 del decoder Sky e, da questa stagione, anche su Tivusat sempre sullo stesso canale. Per attivare Zona Dazn su Tivusat – lo ricordiamo – è necessario possedere un decoder abilitato. Trovate tutte le specifiche richieste sul sito di Dazn.

Prima della pausa di settembre per le nazionali, il Milan affronterà altre due partite di campionato. Sabato 26 agosto, alle 20.45, debutto casalingo contro il Torino a San Siro in diretta simulcast su Dazn in streaming e Sky Sport Summer (canale 201). Venerdì 1 settembre, sempre alle 20.45, sfida all’Olimpico contro la Roma. In questo caso la partita sarà trasmessa in streaming su Dazn e, diretta tv, su Zona Dazn.

Tra Torino e Roma, c’è un altro grande appuntamento da non perdere per i tifosi del Milan. Giovedì 31 agosto, infatti, nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di sorteggio dei gironi della prossima edizione di Champions League. L’evento sarà visibile su Sky Sport, Amazon Prime Video e, in chiaro, sul 20, canale gratuito del digitale terrestre.