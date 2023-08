Bologna-Milan, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, match valido per la prima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Le scelte di Motta e Pioli

Quasi tutto pronto alla Dacia Arena per la prima di campionato di Bologna e Milan. Le due formazioni vogliono cominciare subito bene la nuova stagione. Tanta attesa per l’esordio dei rossoneri in questa Serie A, e anche tanta curiosità per comprendere il nuovo assetto con gli acquisti dell’estate. Il match è in programma alle ore 20.45. Intanto, i due club hanno diramato le scelte ufficiali di Thiago Motta e Stefano Pioli.

L’allenatore rossonero ne manda in campo tre dei nuovi innesti. Come apprendiamo dalla formazione ufficiale, giocano la gara dal primo minuto Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Importante sottolineare anche il passaggio al nuovo modulo. Come pronosticato nel corso della pre-stagione, il Milan non gioca più col 4-2-3-1 ma col modulo 4-3-3 (almeno in questa occasione e dall’inizio). Confermata l’assenza di Alexis Saelemaekers. Il belga non è presente neanche in panchina. Segnale forte di mercato! Quanto al Bologna, presente in campo il nuovo acquisto Ndoye.

Bologna-Milan, le scelte di Motta e Pioli

Formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, Domínguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa, Fabbian, El Azzouzi, Urbanski, Orsolini, van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, R. Leão. A disposizione: Sportiello, Mirante, Bartesaghi, Florenzi, Kalulu, Kjær, Adli, Pobega, Zeroli, Chukwueze, Romero, Okafor, Chaka Traorè, Colombo. Allenatore: Pioli.