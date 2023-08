Pulisic: “Felicissimo per il gol. Con Giroud e Leao è facile giocare”

Il nuovo acquisto del Milan ha bagnato l’esordio con un gol e ha poi parlato a fine gara

I nuovi acquisti del Milan non hanno affatto deluso in questo esordio stagionale e anche grazie a loro è arrivato il successo nella trasferta sul campo del Bologna, valida per la prima giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri si sono imposti sui felsinei con il risultato di 0-2 segnando entrambi i gol nei minuti iniziali del match e poi riuscendo a gestire il doppio vantaggio, anche se con un po’ di difficoltà. Sul primo gol, siglato da Giroud, c’è lo zampino di Reijnders. L’olandese ha fatto l’assist all’ex Chelsea rimettendo la sfera in area su un cross dalla destra. Il raddoppio è ad ora di un altro nuovo arrivato, ovvero Christian Pulisic.

L’americano è intervenuto a fine partita ai microfoni di DAZN, commentando la vittoria e anche il suo primo gol con la maglia del Diavolo. Queste le sue parole: “Una grande partenza, siamo stati bravi a segnare i due gol in fretta. Ovviamente sono molto contento per avere segnato subito in una grande squadra come il Milan”.

L’ex Chelsea ha poi aggiunto: “Cosa mi ha convinto a venire? Parlare anche con giocatori con cui avevo già giocato, come Tomori e Loftus-Cheek. E’ stato il passo giusto per la mia carriera Facile giocare con i grandi giocatori, con il fiuto del gol di Giroud e la pericolosità di Leao, che sappiamo tutti cosa può fare”.

Il classe 1999 ha poi affermato sull’attesa del debutto a San Siro: “I tifosi sono stati fantastici oggi in trasferta, quindi posso solo immaginare in casa. Ho già visto l’atmosfera di San Siro l’anno scorso con il Chelsea. Sarà bello avere i tifosi dalla mia parte. Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni”.