De Ketelaere segna, la frecciata di Adani: “Padre Tempo” (VIDEO)

De Ketelaere in gol al debutto con l’Atalanta, tanti i commenti sul giocatore belga: arriva anche quello di Adani, con punzecchiatura annessa.

Sassuolo-Atalanta era una partita molto attesa anche per l’esordio di Charles De Ketelaere, nuovo rinforzo della squadra nerazzurra. Gian Piero Gasperini lo ha voluto fortemente, convinto di poterlo rilanciare e valorizzare dopo una pessima stagione al Milan. la dirigenza lo ha accontentato.

Il belga ha fatto un buon debutto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Entrato dopo l’intervallo sul risultato di 0-0, ha poi segnato il gol che ha permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio 1-0. Un ottimo colpo di testa sul perfetto cross dalla sinistra di Ruggeri. Nel finale ci ha pensato Nardi Zortea a realizzare la rete del 2-0 definitivo. Per la Dea 3 punti per iniziare bene il nuovo campionato e ottenuti su un campo spesso insidioso.

De Ketelaere brilla in Sassuolo-Atalanta: la frecciata di Adani

De Ketelaere è entrato nel ruolo di attaccante al posto di Duvan Zapata, poi con l’ingresso di Gianluca Scamacca ha agito da seconda punta. Si è mosso abbastanza e ha cercato sempre di liberarsi per farsi dare il pallone dai compagni, ci teneva a essere nel vivo della manovra offensiva e a incidere.

Prima di fare gol, l’ex numero 90 del Milan ha avuto altre due occasioni per segnare. La prima l’ha fallita un po’ malamente di testa, nella seconda ha anche colpito una clamorosa traversa con un tiro di sinistro dall’interno dell’area. Il terzo tentativo è stato quello che lo ha portato a timbrare la prima rete ufficiale da quando gioca in Italia. Infatti, con la maglia rossonera era rimasto completamente a secco. Non ha quasi esultato, consapevole di avere ancora tanto da dimostrare prima di riscattarsi dal brutto anno a Milano.

Sui social network non sono mancati i commenti dei tifosi che hanno criticato il Milan e, in particolare, Stefano Pioli per non aver dato fiducia a De Ketelaere. Vero che è prematuro per i giudizi sul giocatore, è passata solo una partita, ma c’è già chi pensa che sia stato un errore non dargli un’altra occasione. Solo il tempo darà le risposte.

A proposito di tempo, Daniele Adani in una storia Instagram pubblicata sul suo profilo ha lanciato una frecciata (al Milan? A Pioli? A chi lo aveva criticato quando un anno fa aveva esaltato CDK?): “Stavo pensando che c’è un ragazzo che gioca nell’Atalanta, mancino e trequartista, che non è male… Padre Tempo opera in silenzio. Viva il Fútbol“. Lo stesso tipo di video l’aveva realizzato anche per esaltare Arthur, che Massimiliano Allegri non ha voluto alla Juventus e che ha iniziato bene con la Fiorentina.