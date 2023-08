Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ekitike, si può fare”

Il giornalista e tifoso del Milan è piuttosto sicuro sul calciomercato del Milan: secondo Pellegatti, il colpo Ekitike si può fare!

Intervistato dai microfoni di TvPlay, Carlo Pellegatti ha aperto ad un possibile trasferimento dell’attaccante in rossonero. In effetti, Ekitike al Milan è un colpo di mercato piuttosto chiacchierato nelle ultime settimane ma, sempre secondo il giornalista e tifoso rossonero, il centravanti può arrivare solo ad una condizione.

Il Milan ha sorpreso tutti con un calciomercato sontuoso, dal quale ha rinforzato ogni reparto. L’addio di Sandro Tonali, partito in direzione Newcastle per 80 milioni di euro, ha sbloccato una serie di colpi di mercato che la dirigenza monitorava ormai da tempo. Si tratta di acquisti mirati a rinforzare particolari punti del campo, come la fascia destra o il centrocampo.

Alcuni acquisti, come Reijnders e Pulisic, già hanno dato un piccolo accenno di ciò che vorranno dimostrare in Serie A, ma molti altri innesti come Okafor e Chukuweze ancora non si sono potuti esprimere al meglio.

Il mercato del Milan, tuttavia, non accenna a fermarsi qui. Dopo l’addio a Maldini e Massara, uno scatenato Furlani, con il supporto del capo scout Geoffrey Moncada, ha dato il via ad una campagna acquisti che pare voglia terminare con il botto. Già, perché come afferma Carlo Pellegatti, il Diavolo starebbe pensando a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Il calciomercato del Milan può finire col botto, Pellegatti: si Ekitike, ma ad una condizione

Hugo Ekitike ha tutte le carte in regola per occupare uno slot nella rosa del Milan, questo i dirigenti lo sanno bene, al punto che già da diverso tempo hanno inviato alcuni osservatori in Francia a sondare il terreno. È davvero un colpo possibile? Secondo Pellegatti sì, lo è, ma ad una condizione.

L’arrivo di Ekitike sbloccherebbe anche la partenza di Matteo Colombo verso un nuovo prestito, stavolta al Monza. Dopo la piazza Salentina e le ottime prestazioni al Lecce, il centravanti rossonero ha ancora molto da dimostrare, ma davvero poco spazio al Milan. Ecco perché l’arrivo di Ekitike non solo rinforzerebbe la squadra, ma darebbe a Pioli la possibilità di gestire al meglio il resto degli attaccanti.

Secondo Pellegatti, il tanto vociferato acquisto di Ekitike non è poi così lontano. Anzi, è una buona idea. Intervistato ai microfoni di TVPLAY_CMIT, il giornalista ha ritenuto l’affare Ekitike un’occasione, ma che potrebbe arrivare soltanto in prestito. Questa, secondo il giornalista rossonero, sarebbe la migliore opzione per due motivi: prima di tutto, il Milan non può permettersi di spendere 30 milioni, inoltre, un arrivo in prestito permetterebbe di fare un’attenta valutazione sull’attaccante.

Al momento, Casa Milan non può far altro che affidarsi ai numeri del promettente attaccante del PSG. Nel corso della sua migliore stagione 2021-22, quando era in prestito al Reims, ha collezionato ben 10 goal e 4 assist in 24 partite. Niente male per un ragazzo che, all’epoca, aveva meno di 20 anni.