Dal Milan al Newcastle, non solo Tonali: ufficiale un altro trasferimento

Dopo Tonali e Romeo, un altro passa dal Milan al Newcastle United: un giovane calciatore ha deciso di sposare il progetto dei Magpies.

A inizio estate ha fatto molto rumore la cessione di Sandro Tonali, tanti tifosi hanno criticato il club rossonero per aver venduto un giocatore che poteva essere una futura bandiera. Ma il trasferimento al Newcastle United ha portato circa 70 milioni di euro in cassa e ciò ha permesso di fare un calciomercato in entrata con tanti acquisti.

Tonali ha segnato al debutto in Premier League contro l’Aston Villa e poi, come il resto della squadra, ha giocato male nella sconfitta contro il Manchester City. Domenica al St James’ Park arriva il Liverpool di Jurgen Klopp, che in classifica ha 1 punto in più. Di fronte al proprio pubblico la squadra di Eddie Howe cercherà di riscattarsi.

Calciomercato Milan, altro trasferimento al Newcastle United

Tonali ha grande voglia di imporsi con la maglia del Newcastle United, che ha un progetto ambizioso e in questa stagione disputerà pure la Champions League. Gli servirà del tempo per tirare fuori tutto il suo potenziale e nell’ambiente non ci sono dubbi in merito. Howe lo ha voluto fortemente e si aspetta tanto da lui.

Sandro non sarà senza presenze italiane in Inghilterra. Oltre alla compagna Giulia Pastore, lo ha raggiunto anche Andrea Romeo. Dopo essere stato team manager del Milan dal 2017 fino al termine della scorsa stagione, l’ex arbitro è entrato nel suo staff e seguirà il giocatore per aiutarlo nell’inserimento a Newcastle. E, sempre da Milano, è arrivato anche qualcun altro.

Oggi i Magpies hanno ufficializzato l’ingaggio di Cathal Heffernan, 18enne difensore approdato al Milan a inizio 2022 e che ha giocato nel settore giovanile rossonero. Inizialmente il giovane irlandese era arrivato in prestito dal Cork City, poi il Diavolo ha esercitato il diritto di riscatto e se lo è assicurato a titolo definitivo.

Heffernan in estate ha giocato due amichevoli con la squadra Under 21 del Newcastle United e in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale del trasferimento. Ha grandi motivazioni per questa nuova esperienza: “È surreale unirsi a un club così grande, in ascesa e con tanta storia. Sono molto entusiasta di iniziare e spero di fare una grande stagione. Quando sono arrivato in prova, tutti sono stati accoglienti e gentili. Sono diventato un difensore migliore durante l’esperienza al Milan e ho imparato tante cose per migliorare il mio gioco, ciò dovrebbe essermi utile per il futuro“.