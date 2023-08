Marko Lazetic, è ufficiale: cessione in prestito

Il comunicato ufficiale da parte del club non ha lasciato spazio a dubbi: il Milan cede un suo giocatore in prestito per un anno.

Fino al 30 giugno 2024 l’attaccante giocherà nelle Eredivisie, in Olanda. Complice i tanti innesti che hanno raggiunto la squadra, si è reso doveroso alleggerire la rosa e dargli la possibilità di crescere altrove per un anno. Ecco il comunicato ufficiale del club.

Il Milan ha ufficializzato l’operazione pochi minuti fa. Marko Lazetic, infatti, è stato ceduto in prestito al Fortuna Sittard. L’operazione stava andando avanti da alcuni giorni e adesso è definitiva.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić al Fortuna Sittard”. Un altro prestito quindi per l’attaccante, dopo quello degli ultimi sei mesi in Austria, tutt’altro che esaltante. In Eredivisie avrà la possibilità di misurarsi con un campionato importante e in una realtà sempre molto attenta alla valorizzazione dei talenti.

Lazetic è sicuramente un ragazzo con un buon potenziale: il Milan spera in una sua esplosione in modo da ricavarci il più possibile da un cessione definitiva fra un anno. Oppure, perché no, fare di lui il dopo Giroud. Difficile, ma non impossibile.