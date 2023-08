Milan, Pioli vuole il bomber: l’attaccante ha detto sì

Il Milan si sta muovendo per cercare di portare a Milanello un nuovo attaccante. Ecco le ultime sul centravanti del Diavolo a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato

Volge ormai a termine il calciomercato. Pochi giorni e si penserà solo ed esclusivamente al campo. Il Milan oggi presenterà il suo nono acquisto, Marco Pellegrino, che ha completato l’organico difensivo. Di fatto sarà la quinta scelta al centro, al posto di Matteo Gabbia, anche se dalle parti di Casa Milan si augurano che l’argentino con passaporto italiano posso ripercorrere quanto fatto da Malick Thiaw.

Ma il calciomercato del Diavolo non è finito e Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada proveranno a mettere le mani anche su un attaccante, così da poter liberare Lorenzo Colombo, che si è promesso sposo del Monza. Nuovo contrato con i rossoneri per il giovane italiano, prima del prestito nella vicina Brianza. E’ questo il piano del Milan, ma serve un nuovo attaccante.

Anche stamani i giornali si concentrano sull’attacco dei rossoneri: Pioli vuole un nuovo centravanti da affiancare a Olivier Giroud. Lo ha lasciato intendere anche lunedì sera dopo Bologna-Milan, nel corso della conferenza stampa. Il primo nome continua ad essere quello di Hugo Ekitike, ma la trattativa appare complicata, con il Diavolo che non va oltre il prestito. Il Psg, invece, vorrebbe garanzie sul suo acquisto. Sulle sue tracce inoltre ci sono diversi club, come l’Eintracht Francoforte e il West Ham.

Milan, caccia al bomber: non solo Ekitike

Il Milan, come detto, è alla ricerca di un nuovo centravanti da poter affiancare Olivier Giroud. E’ vero che c’è la possibilità di schierare Noah Okafor come punta centrale, ma Pioli vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse.

Ekitike piace, e secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe detto sì ai rossoneri, ma alle condizioni del Milan è difficile che l’affare vada in porto. Piace tantissimo anche Taremi, ma è più facile che possa diventare il colpo a zero della prossima estate. Sullo sfondo restano così due strade, quella più percorribile è certamente legata a Jovic, che la Fiorentina vuole mandar via. Non va scartata, infine, l”idea Armando Broja, anche se il Chelsea, al momento, è poco propenso a liberarlo solo in prestito con diritto di riscatto. Inevitabilmente nelle prossime ore tutto sarà più chiaro. Il tempo stringe e la possibilità che alla fine si resti con Lorenzo Colombo è sempre più alta