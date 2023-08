Mattia Caldara, nuova opzione per il futuro: la mossa del Milan

Il Milan sta cercando di vendere Caldara: in Serie A c’è qualche richiesta, una in particolare, ma la trattativa si presenta abbastanza complicata.

La dirigenza rossonera vuole finalizzare quattro cessioni entro il 1° settembre, giornata in cui si chiude il calciomercato in Italia e nella maggior parte dei campionati europei. I nomi in uscita sono noti a tutti: Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Alexis Saelemaekers e Divock Origi.

Il Milan ha detto loro chiaramente che non rientrano nel progetto e quindi devono trovarsi un’altra sistemazione. Purtroppo, nessuno è davvero vicino a una cessione. Ci sono contatti in corso e si spera di giungere presto a siglare degli accordi, però nessuna trattativa è in via di definizione. L’inizio della prossima settimana può essere un momento decisivo, sperando che già in questo weekend ci siano dei passi avanti sul mercato in uscita.

Calciomercato Milan, quale futuro per Caldara?

Sicuramente la situazione di Caldara è molto spinosa, perché il difensore percepisce uno stipendio da oltre 2 milioni di euro netti annui e nessuna squadra è disposta a offrigli una cifra simile. La sua carriera ha preso una piega molto negativa dopo l’arrivo al Milan, a causa dei gravi infortuni che lo hanno condizionato. I prestiti all’Atalanta, al Venezia e allo Spezia non lo hanno rilanciato e adesso attende una nuova sistemazione.

Caldara ha un ultimo anno di contratto con il club rossonero e ha un peso a bilancio non indifferente, dato che tra ultima quota di ammortamento (circa 5,3 milioni) e stipendio lordo (circa 4) costa oltre 9 milioni nell’esercizio 2023/2024. Non è una cessione semplice per il Milan, che auspica di trovare una soluzione in questi ultimi giorni del calciomercato estivo.

Settimane fa ci sono state indiscrezioni riguardanti l’interesse dell’Hellas Verona, però poi non ci sono stati sviluppi concreti. Nelle ultime ore è spuntata la pista Frosinone. Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che il difensore è stato offerto al club ciociaro e il Milan è pronto a pagare buona parte dell’ingaggio per favorire il trasferimento.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha bisogno di innesti per provare a conquistare la salvezza in Serie A. Caldara ha esperienza e potrebbe rappresentare una buona aggiunta per la difesa. Ha grande voglia di giocare e di provare a rimettere in piedi la sua carriera, anche se non è più giovanissimo (29 anni). Vedremo se Frosinone sarà la sua prossima destinazione, le parti sono in contatto.