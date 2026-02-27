Allegri non pensa al derby, la formazione per Cremona è fatta

Le scelte del tecnico livornese in vista della gara contro gli uomini di Davide Nicola: il punto della situazione

Il Milan è chiamato a rialzare la testa dopo il ko contro il Parma. Bisogna gettarsi alle spalle tutti i pensieri negativi relativi alla gara di domenica sera che hanno portato il Diavolo a dire addio alla lotta Scudetto. C’è però una Champions League da conquistare e non sono più ammessi passi falsi.

La vittoria contro la Cremonese, dunque, vale quanto quella con l’Inter. E proprio per questo, Massimiliano Allegri, che tornerà a sedere sulla panchina rossonera dopo la squalifica, non ha alcuna intenzione di fare calcoli. Così qualcuno dei quattro giocatori diffidati scenderà in campo.

Le attenzioni sono tutte rivolte ad Adrien Rabiot. Il francese dopo la squalifica può saltare la sfida all’Inter con un giallo. Ma l’ex Juve è troppo importante e il tecnico livornese è pronto a farlo giocare. A centrocampo ci sarà, insieme ovviamente a Luka Modric, insostituibile.

Milan, Allegri punta sui migliori: le scelte di formazione

Il vero grande dubbio è legato a colui che completerà il reparto mediano: al momento il favorito è Ardon Jashari, che ha dato risposte positive nelle ultime uscite. Sugli esterni si rivedrà Davide Bartesaghi, che non farà il braccetto. A destra, l’altro diffidato, Alexis Saelemaekers.

In difesa, dunque, senza l’italiano, riecco Pavlovic, con De Winter e Tomori. Scelte praticamente obbligate dietro viste le condizioni non perfette di Matteo Gabbia, che punta ad essere al 100% per il derby. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan. La formazione per la gara contro la Cremonese è quindi fatta: in avanti, si è parlato di un possibile impiego di Fullkrug dall’inizio, ma i favoriti a scendere in campo sono Rafa Leao e Chris Pulisic, che scaldano i motori in vista dell’Inter.