Milan, non solo Rabiot: 4 diffidati a rischio per il derby

Non solo il centrocampista francese è diffidato e quindi a rischio per il derby: con lui altri tre giocatori, di cui tre titolari

Allarme cartellini in casa rossonera. Domenica alle 12.30 il Milan farà visita alla US Cremonese, l’unica altra squadra oltre al Parma lo scorso week-end ad averlo battuto, ma l’attenzione è rivolta anche al derby della prossima settimana. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta infatti con quattro diffidati: Zachary Athekame, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers.

Un cartellino giallo contro la formazione guidata da Davide Nicola farebbe scattare la squalifica automatica per un turno. Tradotto: niente derby contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45. Una prospettiva che impone massima attenzione in una gara delicata.

Il Milan non può permettersi assenze pesanti nella stracittadina. Rabiot e Fofana garantiscono equilibrio in mediana, Saelemaekers corsa e copertura, Athekame una buona alternativa al belga. A Cremona serviranno concentrazione e gestione dei momenti della partita. In palio non ci sono solo i punti, ma anche la possibilità di arrivare al derby con l’organico al completo.