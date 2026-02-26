Home » Milan News » Milan, non solo Rabiot: 4 diffidati a rischio per il derby

Milan, non solo Rabiot: 4 diffidati a rischio per il derby

Non solo il centrocampista francese è diffidato e quindi a rischio per il derby: con lui altri tre giocatori, di cui tre titolari

Rabiot corre
Rabiot (ANSA) – MilanLive.it

Allarme cartellini in casa rossonera. Domenica alle 12.30 il Milan farà visita alla US Cremonese, l’unica altra squadra oltre al Parma lo scorso week-end ad averlo battuto, ma l’attenzione è rivolta anche al derby della prossima settimana. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta infatti con quattro diffidati: Zachary Athekame, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers.

Un cartellino giallo contro la formazione guidata da Davide Nicola farebbe scattare la squalifica automatica per un turno. Tradotto: niente derby contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45. Una prospettiva che impone massima attenzione in una gara delicata.

Il Milan non può permettersi assenze pesanti nella stracittadina. Rabiot e Fofana garantiscono equilibrio in mediana, Saelemaekers corsa e copertura, Athekame una buona alternativa al belga. A Cremona serviranno concentrazione e gestione dei momenti della partita. In palio non ci sono solo i punti, ma anche la possibilità di arrivare al derby con l’organico al completo.

