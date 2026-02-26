Tare lo vuole al Milan, via libera dall’Arabia Saudita: torna subito in Europa

Il giocatore è pronto a far ritorno nel calcio che conta. La decisione è davvero sorprendente: via dopo una sola stagione

La doppia cifra era lì dietro l’angolo. In ventiquattro partite disputate, per circa 1700 minuti, tra Saudi Pro League, AFC Champions League e King’s Cup, i gol segnati sono stati nove, oltre a cinque assist.

Numeri, che evidentemente non sono bastati per convincere il club a continuare a puntare su di lui. Così dopo una sola stagione e con una spesa da ben 53 milioni di euro, il centravanti si prepara a far ritorno in Europa.

L’Al-Hilal, che non ha badato a spese, per rafforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi, durante il calciomercato invernale, ha deciso di regalarsi Karim Benzema. Il tecnico italiano e la dirigenza hanno dunque deciso di tagliare Darwin Nunez, che non sta più vedendo il campo.

L’attaccante per Allegri: ritorno di fiamma per il Milan

L’ultima gara disputata con Theo Hernandez e compagni è stata lo scorso 2 febbraio, poi non è stato più convocabile. Darwin Nunez si prepara a far immediatamente ritorno nel calcio che conta, desideroso di rimettersi in gioca con un club importante.

Il Milan lo scorso anno ci ha pensato seriamente ed è pronto a valutare nuovamente il suo ingaggio, qualora si presentassero le condizioni giuste. Uno stipendio da 4-5 milioni e un costo del cartellino che non vada oltre i 30 milioni: questa è la spesa giusta per poter mettere le mani sull’uruguaiano, che il prossimo 24 giugno compirà 26 anni. Attenzione, però, alla concorrenza della Juventus, che con il possibile addio di Dusan Vlahovic è intenzionata a regalarsi un centravanti di caratura internazionale.

Le insidie maggiori possono, però, arrivare, ancora una volta dalla Turchia, con diversi club pronti a garantire stipendi più alti all’uruguaiano. Un’altra ipotesi da non scartare è il ritorno in Premier League, in una squadra di medio-alto livello.