Milan stregato, nuovo colpo per Allegri: il centrocampista ha conquistato San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare la gara contro la Cremonese. Il match è in programma domenica alle ore 12.30. L’obiettivo del Diavolo è quello di tornare a far punti così da blindare la qualificazione in Champions League e iniziare a pensare alla nuova stagione.

Lo Scudetto è ormai un ricordo lontano: troppi i dieci punti di distacco dall’Inter, ma serve rimanere concentrati per non rischiare di compromettere quanto di buono fatto fino a questo momento. Poi, come detto, si penserà al calciomercato. Un calciomercato che porterà il Diavolo ad essere protagonista fin dall’inizio.

La rosa va puntellata con rinforzi mirati: almeno un centravanti di spessore e un difensore di esperienza. Serviranno però anche due esterni che possano dare il cambio a Bartesaghi e Saelemaekers. Il centrocampo, ad oggi, appare il reparto più completo, ma gli addii possono essere diversi.

Milan, nome nuovo per il centrocampo: Tare pensa a Keita

Bisognerà soprattutto capire cosa ne sarà di Luka Modric, che il Milan sta provando a coccolarsi, sperando che decida di proseguire ancora per un’altra stagione. Ci sarà poi da fare i conti con le possibili offerte per Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Rientrerà alla base Comotto e verrà valutato al pari di Cisse.

Allo stesso tempo, però, si sta sondando il mercato alla ricerca di forze fresche e di nuove occasioni. Domenica a San Siro è arrivato il Parma, autore di un’ottima prova difensiva. L’osservato speciale era Pellegrino, limitato dai centrali del Diavolo.

A rubare l’occhio così è stato un suo compagno, Mandela Keita, finito da tempo sul taccuino di Moncada. Il giocatore belga, classe 2002, è piaciuto parecchio e può diventare un’idea sulla quale lavorare. Il Milan è pronto a valutare il suo acquisto, magari attraverso uno scambio. Il nome che può tornare di moda per il Parma è così Bondo, che in rossonero non ci resterà.