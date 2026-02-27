Milan, lo vendono per 14 milioni: addio alla meteora

E’ destinato a lasciare il Milan in estate: per 14 milioni, la società rossonera lo lascerà partire. Addio alla meteora

Il Milan si prepara a tornare in campo a Cremona per riprendere subito la retta via dopo due risultati negativi. Il pareggio col Como e la sconfitta col Parma hanno dato una sentenza importante sul campionato dei rossoneri: per la lotta Scudetto è ormai finita, bisogna però blindare il prima possibile la Champions League, nonostante ci siano ormai già tanti punti di distacco dalla quinta.

Blindare la Champions significa anche iniziare molto prima la programmazione della prossima stagione. Che è necessario perché l’attuale rosa ha bisogno di miglioramenti sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Ci saranno però sicuramente anche delle cessioni, soprattutto per quelli che non hanno avuto un buon impatto fino ad oggi. Tra le delusioni stagionali c’è Pervis Estupinan.

Sedici presenze complessive, poi il sorpasso di Bartesaghi sulla corsia mancina. Il laterale ecuadoriano non ha inciso come previsto e il suo futuro sembra lontano da Milanello. In estate è previsto l’addio, con una valutazione intorno ai 14 milioni di euro: cifra necessaria per evitare minusvalenze. Premier League e Liga osservano con interesse, pronte a offrire una nuova opportunità al classe ’98. Per il Milan sarà fondamentale monetizzare e reinvestire su un profilo più funzionale al progetto tecnico. Prima la Cremonese, poi le scelte definitive: il Diavolo prepara una nuova rivoluzione sulle fasce.