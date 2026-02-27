Milan-Inter, ufficiale la data del derby

La Lega di Serie A ha comunicato gli orari della sfida più attesa della stagione. Ecco il calendario dei rossoneri

Ora è ufficiale. Il popolo rossonero e i cugini nerazzurri conoscono la data e l’orario del derby. Tutto confermato, la sfida che metterà di fronte il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu si giocherà domenica 8 marzo, alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa sui canali di DAZN.

La piattaforma streaming manderà in onda, in esclusiva, anche il match dell’Olimpico tra il Diavolo e la Lazio, domenica 15 marzo, sempre alle ore 20.45. La Lega di Serie A ha, inoltre, comunicato gli orari della 30a giornata: Milan-Torino si giocherà sabato 21 marzo alle 18.00.

28a giornata

Milan-Inter: domenica 8 marzo, 20.45 DAZN

29a giornata

Lazio-Milan: domenica 15 marzo, 20.45 DAZN

30a giornata

Milan-Torino: sabato 21 marzo, 18.00 DAZN

Calendario completo dalla 28a alla 30a giornata, con orari e tv

28a GIORNATA

06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli – Torino DAZN

07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN

07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN

07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY

08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN

08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN

08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN

08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY

08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN

09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY

29a GIORNATA

13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY

14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN

14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN

14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY

15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN

15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN

15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN

15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY

15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN

16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN

30a GIORNATA

20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN

20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY

21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN

21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN

21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY

22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN

22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN

22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY

22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN