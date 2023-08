Ekitike, sfida al Milan: un allenatore chiama l’attaccante

Una delle idee di mercato del Milan interessa moltissimo al West Ham: dialoghi avviati e chance che la trattativa possa concludersi positivamente.

La campagna acquisti rossonera non è finita e potrebbe regalare almeno un altro colpo a Stefano Pioli. C’è la possibilità che a Milanello arrivi un nuovo attaccante, in modo tale da poter dare il via libera a Lorenzo Colombo per il prestito al Monza.

Al Milan serve un centravanti in grado di alternarsi con Olivier Giroud, che va per i 37 anni e che bisognerà gestire durante la stagione. Il francese è andato in gol alla prima giornata di campionato contro il Bologna ed è ancora in grado di fare la differenza, però la società sa quanto sia importante avere un sostituto. Colombo è ancora acerbo e Divock Origi è totalmente fuori dal progetto, l’obiettivo è venderlo.

Calciomercato Milan, colpo Ekitike: il West Ham all’assalto

Ci sono diversi attaccanti che vengono accostati al Diavolo in questi giorni. Uno di quelli più ripetuti è Hugo Ekitike, 21enne francese in forza al Paris Saint Germain. Il club parigino lo ha riscattato per 28 milioni di euro dopo una stagione con 4 gol e 4 assist in 33 presenze. Il nuovo allenatore Luis Enrique non intende puntarci e la dirigenza sta valutando tutte le offerte.

Il Milan si è fatto avanti per prendere l’ex Reims in prestito con diritto di riscatto, soluzione che il PSG non gradisce particolarmente. A Parigi preferiscono una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito che preveda l’obbligo di acquisto del cartellino. C’è stato un tentativo di inserire Ekitike nella trattativa per l’ingaggio di Randal Kolo Muani, però l’Eintracht Francoforte ha rifiutato perché preferisce fare due operazioni separate.

Il club tedesco rimane interessato al giocatore, così come l’Everton e anche il West Ham. In particolare, sono gli Hammers che si stanno muovendo con decisione. Il portale Footmercato.net spiega che il direttore sportivo Tim Steidten ha parlato direttamente con il giocatore. Presto ci sarà un colloquio anche tra il ragazzo e l’allenatore David Moyes.

Il West Ham fa sul serio e spera di convincere Ekitike a sposare il suo progetto. Dopo la cessione di Gianluca Scamacca all’Atalanta, l’obiettivo è l’ingaggio di un centravanti e il giovane francese è in cima alla lista. I soldi non mancano, visto che gli Hammers hanno incassato molto durante questo calciomercato estivo e non hanno reinvestito tutti i ricavi. C’è spazio per un’altra spesa importante.