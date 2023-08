Roma-Milan, l’annuncio ufficiale: salta il big match

Annuncio cruciale da parte dell’allenatore. Il centrocampista salterà il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan per infortunio. La sua dichiarazione

La nuova Serie A è iniziata da una sola settimana, e il Milan ha convinto alla sua prima uscita. La vittoria contro il Bologna ha restituito ottimi spunti per il prosieguo del campionato, con Stefano Pioli che ha cambiato tanto dei suoi schemi e delle sue idee. I nuovi acquisti hanno dato ottime dimostrazioni, ma si dovrà fare il massimo in questa prima parte di stagione. Già, perché il calendario del Diavolo è davvero tosto nelle dieci giornate che seguiranno.

Il Torino alla prossima, e poi Roma, Inter, Lazio, Juventus e Napoli con in mezzo con Hellas Verona, Cagliari e Genoa. Insomma, una scalata molto faticosa, in cui i rossoneri dovranno cercare di sbagliare il meno possibile. Ogni big si è rinforzata sul mercato, e sarà dunque davvero tosta affrontare le suddette squadre in così poco tempo. Il primo big match sarà quello contro la Roma, in programma l’1 settembre.

I giallorossi, con Tiago Pinto alla gestione, hanno messo a segno acquisti di livello, con forse Lukaku l’ultimo in dirittura d’arrivo. Ma per la gara all’Olimpico contro il Milan, José Mourinho dovrà rinunciare al top del centrocampo. Lo ha dichiarato l’allenatore portoghese in conferenza stampa.

Roma-Milan, salta il big match: l’annuncio di Mourinho

Neanche il tempo di arrivare a Trigoria, che il centrocampista si è imbattuto in uno dei suoi soliti infortuni. Parliamo chiaramente di Renato Sanches, il top portoghese che è stato ad un passo proprio dal Milan la scorsa estate, salvo poi scegliere il ricco Paris Saint Germain. Passato in prestito ai giallorossi quest’estate, cercava il riscatto. Ma dopo la sua prima di campionato contro la Salernitana, si è fermato durante la sessione di allenamento di ieri.

Per lui un problema muscolare, qualcosa che accade troppo spesso. E si teme addirittura una lesione. D’altronde, non sono state affatto positive le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa oggi, alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Renato Sanches tornerà con tutta probabilità dopo la sosta ha dichiarato lo Special One. Le sue parole di seguito:

“Renato penso rientrerà dopo la sosta. Con la storia clinica che ha, credo che spingere per recuperarlo troppo presto non è la scelta giusta. Rientrare dopo la sosta gli darà tempo di recuperare dall’infortunio e lo staff gli darà la condizione“. Dunque, il centrocampista portoghese salterà quasi certamente la gara casalinga contro il Milan dell’1 settembre. Niente big match per Sanches.