Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino, match valido per la seconda giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Di seguito le scelte di Pioli e Juric

Il Milan torna in campo stasera, e lo fa esordendo in un San Siro gremito di spettatori. Più di 72 mila presenti allo stadio Meazza, a spingere e motivare la squadra di Stefano Pioli. Ci sarà un avversario tosto a far da rivale, il Torino di Ivan Juric. I granata, lo sappiamo, si sono sempre dimostrati osso duro del campionato italiano. Sarà quindi necessario mettere in campo il meglio ed evitare disattenzioni.

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino (LaPresse) – MilanLive.it

Il Milan è reduce dalla bella vittoria in trasferta contro il Bologna, grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Il Torino è stato invece fermato sullo 0-0 dall’ottimo Cagliari di Claudio Ranieri. Dunque, i rossoneri per confermarsi e bissarsi nel successo; i granata per conquistare i primi tre punti della nuova stagione. Sarà una sfida sicuramente avvincente. Stefano Pioli e Ivan Juric hanno schierato il miglior undici in campo. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. L’allenatore del Milan ha confermato l’11 schierato a Bologna. Per il Torino è recuperato e in campo dal primo minuto Radonijc.

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor, Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Schuurs, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Ricci, Ilić, Vojvoda; Radonijć, Vlašić; Sanabria. A disp.: Gemello, Popa; Bayeye, N’Guessan, Zima; Gineitis, Ilkhan, Lazaro, Linetty, Tameze; Karamoh, Pellegri. All.: Jurić.