I tifosi Ferrari stentano a crederci: ci sarà Bearman a Imola

In vista del Gran Premio di Imola la Ferrari ha annunciato una novità che ha dell’incredibile: all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” ci sarà Oliver Bearman

Il secondo posto di Max Verstappen alle spalle di un sorprendente Lando Norris nel Gran Premio di Miami di fatto non ha mutato gli equilibri delle forze in pista.

Il tre volte campione del mondo ha già messo le cose in chiaro prendendo il largo nella classifica iridata. La Ferrari ha sì limato il gap dalla Red Bull ma non abbastanza da impensierire il fenomenale olandese.

Tuttavia, il tempo è dalla parte della Rossa di Maranello che in prospettiva, complici la diatriba interna alla scuderia di Milton Keynes e l’addio del suo Direttore tecnico, il geniale designer Adrian Newey, potrebbe annullare tale divario.

Insomma, la Ferrari pensa al futuro che, però, è già presente vista la succulenta e incredibile novità che il Cavallino Rampante ha annunciato in vista della prossima tappa del calendario iridato: al Gran Premio di Imola, in programma nel weekend 17-19 maggio, ci sarà Oliver Bearman.

Gran Premio di Imola, evento Ferrari con i giovani talenti della Driver Academy

Il britannico, terzo reserve driver della Ferrari che ha favorevolmente impressionato all’esordio in Formula 1, in sostituzione di Carlos Sainz, conquistando un ottimo settimo posto, sarà protagonista, insieme ai giovani talenti della Driver Academy ferrarista, Dino Beganovic, Maya Weug e Aurelia Nobels, di un evento organizzato dalla scuderia di Maranello, in sinergia con la Castel Guelfo The Style Outlets e la Puma, in occasione del Gran Premio di Imola e dell’Emilia-Romagna.

Appuntamento a mercoledì 15 maggio quando dalle 16.30 alle 19.00 i tifosi, appassionati e curiosi potranno incontrare Oliver Bearman, Dino Beganovic, ventenne svedese entrato nell’Academy nel 2020 dopo essersi messo in mostra nei kart, Maya Weug, prima donna a essere ammessa, nel 2021, all’Academy e che da quest’anno è al volante di una monoposto Prema per i colori ferraristi, e Aurelia Nobels, 17enne brasiliana che guida una monoposto Puma.

Una giornata all’insegna dei motori che si articolerà in tre diversi emozionati momenti. Alle 16:30, accanto allo store di Puma all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, i quattro giovani piloti sfideranno i fan al reaction game che metterà alla prova i loro riflessi e loro la prontezza con trenta pulsanti ad accensione casuale.

Non solo. I visitatori potranno provare l’ebbrezza di entrare nell’abitacolo e guidare una monoposto di Formula 1 grazie a un simulatore di guida.

Infine, come degna conclusione di un’elettrizzante una giornata sarà disponibile allo store della Puma un meet&greet, con i visitatori che, quindi, potranno scattare foto, farsi dei selfie e farsi autografare dai loro beniamini i gadget che eventualmente acquisteranno.