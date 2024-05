Milan, fattore Mendes: colpo dal Psg per il centrocampo

Il club rossonero è interessato a un giocatore della squadra di Luis Enrique: affare non facile, ma Mendes potrebbe giocare un ruolo.

Il centrocampo è un reparto nel quale il Milan sicuramente interverrà in maniera importante nella prossima campagna acquisti. Ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione ed è evidente che sia mancato qualcosa in mezzo al campo, alcune scelte fatte l’estate scorsa non hanno pagato.

Ad esempio, la dirigenza e Stefano Pioli hanno concordato di non comprare un mediano difensivo, uno abile in interdizione e capace di dare equilibrio alla squadra. Si sono privilegiate altre caratteristiche, però nel prossimo calciomercato estivo (concordato con un nuovo allenatore) dovrebbe essere acquistato questo tipo di calciatore.

In prestito al Milan: c’è la regia di Mendes

Il Milan ha messo gli occhi su Youssouf Fofana, centrocampista forte fisicamente e che ha tutte le caratteristiche per essere un valore aggiunto nel centrocampo. Il suo contratto con il Monaco scade a giugno 2025, pertanto il prezzo del cartellino sarà alla portata. E c’è un altro mediano della Ligue 1 che oggi viene accostato alla squadra rossonera per la prima volta.

La Gazzetta dello Sport scrive che anche Manuel Ugarte può essere aggiunto alla lista dei nomi valutati. Il mastino uruguayano ha giocato poco nelle ultime partite e non è escluso che il Paris Saint-Germain possa venderlo. La scorsa estate è stato comprato per 60 milioni di euro, dunque l’operazione non è facile. Il PSG non può fare “regali”.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che lo scoglio può essere aggirato impostando l’operazione sulla base di un prestito. Un ruolo nella trattativa può essere giocato da Jorge Mendes, agente di Ugarte e in buoni rapporti con il Milan. È anche il procuratore di Sergio Conceicao, uno degli allenatori accostati alla panchina rossonera in queste settimane.

L’ex Sporting CP ha totalizzato 35 presenze in questa stagione, 25 delle quali da titolare. Non si può dire che Luis Enrique non gli abbia dato fiducia. Ma nel doppio confronto di Champions League contro il Borussia Dortmund lo ha lasciato in panchina ed è successo anche nell’ultima giornata di Ligue 1 contro il Le Havre. L’allenatore spagnolo ha fatto altre scelte e qualcuno ci vede anche un indizio in ottica mercato.

Ugarte non è stato accostato solo al Milan in questi giorni. Anche Juventus e Napoli sono state indicate come possibili soluzioni per il futuro del centrocampista sudamericano, uno bravo a recuperare palloni e anche dotato tecnicamente. Può fare comodo a tutte le big della Serie A.