Chi è Pablo Dana: da Mr. Bee a Cardinale, il finanziarie interessato (di nuovo) al Milan

Si torna a parlare di Pablo Dana. Il finanziere italiano, che vive a Dubai, che già nel 2015, trattò l’ingresso al Milan con Silvio Berlusconi

Pablo Dana ci riprova. Come raccontato stamani da La Repubblica, il noto finanziere, sarebbe intenzionato ad acquistare delle quote del Milan, con una cordata di investitori degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita ed europei.

Chissà che non possa essere davvero lui il nuovo socio di Gerry Cardinale, che non ha mai nascosto di essere pronto a cedere quote di minoranza per rendere il Milan sempre più forte. D’altronde non si contano i viaggi in Medio Oriente del numero uno di RedBird oltre che di Giorgio Furlani.

Ma Pablo Dana non è certo un nome nuovo alle cronache sportive. Il noto finanziere, che vive a Dubai – i tifosi del Milan se lo ricorderanno bene – provò la scalata al club, con l’ingegnere tailandese Bee Taechaubol. L’idea era quella di acquistare il 48% delle quote da Silvio Berlusconi. Un’idea che poi naufragò. Sono passati nove anni e Dana non ha mai smesso di pensare al Milan.

Chi è Pablo Dana

Dana, qualche anno fa, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontava di aver lavorato agli inizi degli Anni 90 per Fininvest, in Publitalia, al fianco di Urbano Cairo.

Dana, come è facilmente immaginabile, è un appassionato di sport e come si può leggere su Calcio e Finanza, è un tifoso del Milan, ma nel suo mondo c’è soprattutto la passione per le auto sportive ed è un amico di Michael Schumacher.

L’italiano ha diretto una banca internazionale, prima di dedicarsi nel settore delle “private equity”. Dana è di fatto un intermediario, un banchiere privato che mette insieme cordate di imprenditori che vogliono chiudere operazioni finanziarie di grossa portata.

Su Pablo Dana – come scriveva ancora Calcio e Finanza nel 2015 – si sa anche che è figlio di Victor Carlos, presidente del Rotary Club Ferrara. Il quale, però, al Resto del Carlino, non ha svelato grandi particolari sulle attività di Pablo: “So che ha un’attività frenetica – affermava Victor Carlos -, tanto lavoro e tante passioni anche nel mondo degli eventi sportivi, ma non sono certo a conoscenza della sua agenda. E sicuramente, anche se sapessi qualcosa, non mi sbilancerei per evitare la minima turbativa. Per il momento, so soltanto che mio figlio si sta godendo i 31 gradi della spiaggia di Dubai…”.