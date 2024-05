Ancora un infortunio: l’Italia piange in vista delle Olimpiadi

L’Italia ha grandi aspettative e speranze in vista delle Olimpiadi: ma gli infortuni possono privare gli azzurri di diverse medaglie

A fine luglio, grande appuntamento sportivo internazionale, con in programma le Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna a cinque cerchi torna questa volta dopo una attesa di ‘soli’ tre anni, visto che i giochi di Tokyo 2020, come sappiamo, si erano disputati con un anno di ritardo per via della pandemia.

Giochi olimpici per i quali l’Italia ha notevoli aspettative. La speranza da parte di tutti gli appassionati nostrani è che la selezione olimpica azzurra, nelle varie discipline, possa raggiungere e magari superare il bottino di 40 medaglie raccolte a Tokyo, che già rappresenta un record storico.

Stando alle previsioni degli esperti, l’Italia avrebbe effettivamente la possibilità di ripetere un simile exploit e addirittura di fare meglio, con tante discipline che ancora una volta potrebbero regalarci trionfi in serie. Grande attesa per l’atletica, il nuoto, la scherma, tra i principali sport che potrebbero sorriderci.

Italia che tuttavia è un po’ in ansia per le assenze per infortunio, che potrebbero togliere dai giochi diversi atleti importanti. Non pochi i protagonisti sfortunati, in questo periodo, di problemi fisici piuttosto seri, che vanno monitorati con attenzione.

Sinner e gli altri infortunati: il punto in vista di Parigi

Impossibile non pensare, per cominciare, a Jannik Sinner, che ha dovuto rinunciare agli Internazionali d’Italia ed è in bilico anche per il Roland Garros e per il prosieguo della stagione.

L’azzurro vorrebbe presentarsi con i galloni da favorito per due volte sulla terra rossa parigina, a caccia di successi importanti, ma bisognerà capire se il problema all’anca gli darà tregua. Attenzione anche alle condizioni, nel basket, di uno dei giocatori più importanti, forse il nostro vero fuoriclasse, Simone Fontecchio, infortunato a un piede nella fase finale della stagione regolare NBA. Proverà a esserci per il torneo di qualificazione preolimpico a Portorico, ma non è scontato.

Già certe, invece, due assenze pesanti e dolorose. Nella scherma, non ci sarà il fiorettista Daniele Garozzo, che ha alzato bandiera bianca per problemi cardiaci. Va ko anche, nella ginnastica ritmica, Asia D’Amato, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio e dunque potrà tornare soltanto nella prossima annata.