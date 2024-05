Stop alle offerte: Sarri aspetta anche il Milan, i dettagli

Il Milan sarebbe una destinazione gradita da pare di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Lazio è sul taccuino del club rossonero: il punto della situazione

Tra gli allenatori appetibili, senza squadra, c’è anche Maurizio Sarri. Il tecnico dopo l’esperienza, conclusa con un esonero, alla Lazio, è pronto a ripartire.

L’ex Chelsea piace in Premier League, ma sembra poterci essere ancora la Serie A nel suo futuro. Il Milan? Come raccontato da Alfredo Pedullà, il club rossonero sarebbe una destinazione molto gradita. Tra le parti ci sarebbero stati anche dei contatti indiretti negli ultimi giorni, ma serve chiaramente ben altro per parlare di una vera e propria trattativa. Il tecnico ex Napoli però sarebbe pronto a dire sì al Diavolo.

Ma per Sarri, come detto, le opportunità non mancano e ha voglia di valutarle per bene. In queste ore sta così emergenza l’idea Torino. Non è un segreto che a Urbano Cairo piaccia davvero parecchio: con lui alla guida, i Granata, inevitabilmente alzerebbero l’asticella.

Il numero del Toro ha dunque la voglia di provarci seriamente per Sarri, che però al momento ha voglia di aspettare. Magari proprio il Milan… Il club piemontese, così, sta sondando altre piste per il dopo Ivan Juric: sul taccuino ci sono così i nomi di Gattuso e Italiano, ma attenzione all’idea Vanoli, pronto a fare il salto in Serie A.

Serie A, tanti cambi in panchina

Saranno davvero tante le squadre a cambiare allenatore in estate. Un’estate che si preannuncia caldissima: oltre ai già citati Milan e Torino, per i quali continua ad essere poca chiarezza, cambieranno guida sicuramente il Napoli e la Fiorentina. Anche in questo caso sono tanti i nomi circolati e accostati agli azzurri e ai viola.

Quadro più chiaro è sicuramente quello attorno alla Juventus, con Giuntoli che ha deciso di puntare con forza su Thiago Motta, che di conseguenza lascerà vacante la panchina del Bologna.

Chi non cambierà è chiaramente l’Inter, che andrà avanti con Simone Inzaghi, ma anche nella Capitale si proseguirà con gli attuali allenatori, con Daniele De Rossi alla Roma e Igor Tudor alla Lazio. Confermato, poi, Gilardino, con il Genoa che è stato capace di blindare un allenatore molto seguito, che spiccherà il volo solo fra due stagioni. Attenzione infine a Palladino, fino a qualche settimana fa sembrava ad un passo dall’addio, oggi, invece, è un po’ più vicino alla conferma sulla panchina del Monza.