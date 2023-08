Non solo Fenerbahce: emissari di un altro club a San Siro per Krunic, i dettagli

Continuano gli interessamenti per il centrocampista bosniaco: lo valuteranno oggi contro il Torino

Mancano ormai solo cinque giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato, ma c’è effettivamente ancora tempo chiudere diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, e il Milan è al lavoro sotto entrambi i punti di vista.

La dirigenza rossonera è sempre impegnata nella ricerca al vice Giroud e nelle ultime ore è tornata a muoversi per Mehdi Taremi. Il 31enne del Porto è tornata la prima scelta del Diavolo, ma i Dragoes valutano l’iraniano sui 25 milioni di euro e non sembrano disposti ad accettare proposte intorno ai 15, nonostante l’attaccante sia in scadenza di contratto nel 2024. L’alternativa rimane Hugo Ekitike del PSG.

Intanto c’è anche da occuparsi della cessione degli esuberi, con Fodé Ballo-Touré e Alexis Saelemaekers che sono sul piede di partenza. Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, non è certa neanche la permanenza in rossonero di Rade Krunic. L’ex Empoli è stato un punto fermo dei Stefano Pioli nel finale della scorsa stagione e ha giocato titolare anche al debutto con il Bologna, ma i tanti acquisti nel suo ruolo non lo rendono sicuro di giocare abbastanza quando tornerà Ismael Bennacer.

Lione su Krunic, i rossoneri valutano Dominguez

Negli scorsi giorni si è parlato in maniera insistente dell’interessamento del Fenerbahce, che aveva un accordo con il bosniaco, ma non con il Milan, che chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per privarsi del suo cartellino.

Il club turco non ha presentato nuove offerte, ma nelle ultime ore si registra anche l’inserimento del Lione per Krunic, come riportato da Sky Sport. I francesi sono molto interessati al classe 1993 e stasera degli emissari del club saranno presenti a San Siro per valutare la sua prestazione. Il futuro di Krunic rimane quindi incerto, anche se il Milan sta provando a resistere agli assalti.

Mister Pioli vorrebbe infatti trattenerlo in rosa perché lo considera un elemento importante, soprattutto adesso in cabina di regia senza l’infortunato Bennacer. Ad ogni modo, il club di via Aldo Rossi valuta il suo eventuale sostituto. Il nome che ad oggi piace più di tutti è quello di Nicolas Dominguez del Bologna. L’argentino ha chiuso la scorsa stagione con 31 presenze, 3 gol e 2 assist in campionato, crescendo molto sotto tutti i punti di vista.