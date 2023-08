Calciomercato Milan, Origi in uscita: si inserisce l’italiana

Divock Origi è in uscita dal Milan quest’estate. Non c’è solo la Premier League su di lui. Per il belga si è inserito anche il club italiano

E’ ancora un’incognita il futuro prossimo di Divock Origi. L’attaccante belga è arrivato dal Liverpool la scorsa estate a parametro zero. Si pensava si trattasse di un colpaccio di primo livello per Paolo Maldini e Frederic Massara, ma la stagione del giocatore in rossonero è stata totalmente al di sotto delle aspettative. 36 presenze complessive, due soli gol segnati. A deludere maggiormente la condizione fisica altalenante del classe 1995. Più fuori per infortunio che in campo. Ed inevitabilmente, quest’estate, è finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Origi non ha nemmeno preso parte alle amichevoli pre-stagionali del Diavolo. Il club rossonero gli ha fatto ben intendere di trovarsi quanto prima una nuova squadra. Le intenzioni del nuovo Milan sono chiare, e non si vuole fare certamente affidamento su giocatori che non possano dare garanzie sotto il punto di vista fisico. Non è un caso che anche Ante Rebic è stato presto messo sul mercato e ceduto. Per Origi, le acquirenti non sono mancate, con anche un interesse dell’Arabia Saudita arrivato nelle scorse settimane.

Il belga, però, non è mai stato convinto delle mete proposte, ma il tempo sta scadendo. Nelle ultime ore, come riporta Relevo, altri due club sono entrati in corsa per lui. C’è un’italiana.

Origi, addio Milan: rimane in Serie A?

Negli ultimi giorni si sono rincorse tante voci su Divock Origi, con anche quella del possibile reintegro nella rosa rossonera. Ad oggi, appare improbabile. Il Milan vuole cedere il belga e non a caso sta spingendo per l’acquisto di Mehdi Taremi del Porto, anche se la trattativa è complicata. Origi rimane in uscita. Per lui ci sono stati interessamenti soprattutto dalla Premier League. Si è parlato di West Ham e Sheffield United, ma mai nulla di concreto nelle trattative. Secondo Relevo, sono piombati due nuovi club sull’attaccante ex Liverpool, uno inglese uno italiano.

Il Burnley lo ha messo nel mirino, così come il Torino di Ivan Juric. Già, i granata sono alla disperata ricerca di un attaccante, dopo anche l’infortunio di Sanabria proprio nel match contro il Milan. Urbano Cairo sta dunque pensando ad Origi come possibile rinforzo. Al momento, non si hanno novità su gradimenti o apertura di trattative, ma il Torino potrebbe davvero essere la giusta piazza per Origi per rilanciarsi. Si attendono dunque aggiornamenti più concreti sulla questione.