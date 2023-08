Taremi al Milan, videoconferenza in programma: i dettagli

Sky Sport riporta novità cruciali sulla trattativa in corso tra Milan e Porto per Mehdi Taremi. Previsto un contatto decisivo nelle prossime ore

Il Milan ha scelto quello che può potenzialmente essere il nuovo attaccante per la stagione in corso. Un colpo di livello, per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa di Stefano Pioli. Per molti, un acquisto da Scudetto se solo andasse in porto. Parliamo chiaramente di Mehdi Taremi, il 30enne iraniano con un anno di contratto rimasto col Porto di Sergio Conceicao. Giorgio Furlani lavora per l’attaccante praticamente da tutta l’estate, con la trattativa che si è aperta e arenata più volte. Ma mai come adesso l’iraniano può essere vicino al Diavolo. D’altronde, basta volerlo.

Il Milan sta trovando più che altro difficoltà col Porto, che si è mostrato riluttante nell’abbassare le richieste economiche di cessione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, i lusitani si sono imputati con una pretesa non inferiore ai 25 milioni di euro. Giorgio Furlani sta proprio lavorando in questo senso, ad abbassare le richieste del club di Taremi. Non un’impresa semplice, ma il Milan è ormai deciso e vuole andare a fondo. Non a caso, come riportano le fonti più accreditate, sono ormai costanti i contatti nelle ultime ore tra il Diavolo e il Porto. E le ultime da Sky Sport sono cruciali.

Milan-Porto, nuovo contatto e offerta

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, è prevista per stasera una video conferenza tra Milan e Porto per entrare completamente nel vivo della trattativa che porta il nome di Mehdi Taremi. Un contatto che potrà essere decisivo. Come sottolineato da più fonti (Relevo in primis), il Diavolo aspetta una risposta dai lusitani tra stasera e domani mattina. L’offerta è stata alzata a quasi 20 milioni di euro, una cifra secondo Furlani più che soddisfacente data l’età del calciatore (30) e la scadenza del contratto. Dunque, le prossime saranno ore assolutamente decisive. Fumata bianca o nera, e il Milan potrà capire se avrà o meno in pugno il nuovo vice Giroud da tanti gol.

Nel caso in cui tutto andasse in fumo, è assai probabile che Stefano Pioli si debba accontentare del giovane talento Lorenzo Colombo. Anche il futuro del classe 2002 dipende dal destino di Mehdi Taremi. Se l’iraniano arriverà a Milano, Lollo potrà partire alla volta di Monza, dove troverà Palladino pronto ad accoglierlo e a concedergli il giusto spazio. Ore più che decisive in casa Milan, quelle del possibile ultimo colpaccio dell’estate. I tifosi sono fiduciosi.