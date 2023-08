Taremi, il Milan spinge per l’acquisto: “Sono ore chiave”

Il Milan sta cercando di comprare Taremi, obiettivo numero 1 per l’attacco: la trattativa è in corso e si spera in una fumata bianca a breve.

La dirigenza rossonera vuole regalare a Stefano Pioli il decimo colpo di questa campagna acquisti estiva. La sessione di calciomercato termina il 1° settembre e, quindi, rimane a disposizione poco tempo.

Il Milan punta a prendere un nuovo centravanti, capace di alternarsi con Olivier Giroud. Il francese va per i 37 anni ed è fondamentale avere un’alternativa valida per affrontare una stagione ricca di impegni. Com’è noto, il nome forte è quello di Mehdi Taremi. La trattativa è stata avviata e l’auspicio è quello di chiuderla positivamente.

Calciomercato Milan, colpo Taremi: arriverà l’accordo?

Taremi ha già manifestato l’intenzione di trasferirsi al Milan, con il quale ha un accordo contrattuale. Non ha rotto con il Porto, è disposto a rimanere senza problemi se i club non riuscissero a trovare un’intesa. Non a caso, è partito titolare nelle recenti partite della squadra di Sergio Conceicao, che conta ancora su di lui e spera di non perderlo. Da ricordare che il contratto scade a giugno 2024, quindi ai Dragoes converrebbe vendere ora.

Matteo Moretto di Relevo spiega che il Milan sta spingendo per l’ingaggio di Taremi. I contatti con il Porto sono costanti, sono ore chiave per questa operazione. La società rossonera si sta impegnando per consegnare a Pioli un nuovo bomber e il 31enne iraniano rappresenta un’ottima soluzione.

El Milan está empujando para fichar a Mehdi Taremi. Los clubes están en contacto permanente. Horas claves. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 29, 2023



Nella passata stagione il giocatore ha totalizzato 31 gol e 14 assist in 51 partite. Oltre ad avere un ottimo feeling con il gol, è uno capace di servire bene i compagni. Non è una punta statica, si muove parecchio anche fuori area e fa tanto pressing sui difensori avversari. Sembra avere caratteristiche adatte a ciò che serve al Milan. Vedremo se Furlani riuscirà a convincere il Porto.

L’arrivo di Taremi consentirebbe anche a Lorenzo Colombo di andare al Monza, dove avrebbe maggiori chance di giocare C’è già l’accordo, però serve che il Diavolo prenda un altro attaccante per cedere il giovane di Vimercate.