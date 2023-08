Milan, colloqui con Adli: scelto il suo futuro

Futuro deciso per Yacine Adli. Il centrocampista francese potrebbe finalmente recitare un ruolo da protagonista: ecco la scelta fatta dal Milan

Poche ore e il calciomercato andrà finalmente in archivio. Un calciomercato che ha visto il Milan davvero protagonista: fino a questo momento sono stati ben nove gli acquisti.

I rossoneri hanno cambiato volto ad una squadra che ha visto partire diversi calciatori. Stefano Pioli sembra però aver già trovato la giusta quadratura del cerchio e i primi risultati positivi, contro Bologna e Torino, gli danno ragione. Ad inizio estate, però, sembravano poter essere di più i giocatori che avrebbe dovuto varcare i cancelli di Milanello. In questo momento, come è noto, è in piedi la trattativa per portare in rossonero Taremi. L’iraniano potrebbe davvero essere il decimo e ultimo colpo.

Niente da fare, dunque, sia per il vice Theo Hernandez che per un nuovo centrocampista. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro saranno Alessandro Florenzi e Davide Calabria a poter giocare lì.

In mediana, invece, c’è stata, di fatto, la promozione di Yacine Adli. Ne ha parlato chiaramente Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Bologna: l’utilizzo nel ruolo di vice Rade Krunic del francese lo ha convinto. Il tecnico di Parma continuerà dunque a lavorare con l’ex Bordeaux proprio in quella posizione. Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, scrive che il Milan ha parlato con Adli, confermandogli la fiducia per la stagione.

Come era chiaro, ormai da qualche giorno, non si attendono, dunque sorprese a centrocampo: il ‘nuovo rinforzo’ sarà Adli, che spera chiaramente di potersi finalmente ritaglia un ruolo da protagonista, anche se nelle prime due partite non ha giocato nemmeno un minuto.

Milan, ecco il centrocampo 2023/2024

Stefano Pioli ha cambiato volto alla sua mediana, passando a giocare con un centrocampo a tre. Le idee del tecnico di Parma sono molto chiara e nelle prime due partite, contro Bologna e Torino, hanno giocato sempre Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Rade Krunic. I due volti nuovi sono le due mezzali con il bosniaco che ha occupato il ruolo di playmaker, davanti alla difesa.

Contro il Bologna è toccato a Pobega dare il cambio a l’inglese; a San Siro, con il Torino, invece, spazio a Musah: l’italiano e l’americano sono dunque le altre due mezzali, che con Adli completano il centrocampo rossonero. In attesa chiaramente di Ismael Bennacer, attualmente infortunato, che rientrerà non prima di dicembre.