Milan, scambio in Spagna con Origi: l’ultima idea del Diavolo

Divock Origi resta in uscita. Affare sull’asse Milano-Spagna: si è parlato di un possibile scambio che coinvolgerebbe il centravanti belga

Il futuro di Divock Origi continua ad essere appeso ad un filo. Il giocatore belga non rientra più nei piani del Milan, ma al momento è ancora a Milanello, ad allenarsi ai margini del gruppo.

Nessuna trattativa, infatti, è davvero decollata. Così il rischio di vedere l’ex Liverpool a Milano per tutta la stagione è davvero concreto. Il giocatore è stato sondato in Italia da Torino e Udinese, ma lo stipendio troppo alto è apparso fin da subito un ostacolo insuperabile.

Origi, come è ben noto, preferirebbe far ritorno in Inghilterra, dove si è trovato bene. Il calciatore resta un’idea del Burnley e dello Sheffield, ma anche in questo nessuna trattativa è davvero decollata. Al Milan la sua avventura è finita e si sta dunque cercando una sistemazione che possa far contenti tutti. Il Diavolo, infatti, vorrebbe avere certezze in merito al suo addio a titolo definitivo.

Milan, retroscena Origi: possibile affare con il Siviglia

Interessante il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Secondo quanto svelato dal quotidiano rosa, il Milan avrebbe parlato con il Siviglia per uno possibile scambio.

Sul tavolo – si legge – sarebbe finito il cartellino di En Nesyri, ma l’affare non è mai davvero decollato. Il motivo? la valutazione troppo alta dell’attaccante degli andalusi, ben 30 milioni di euro. L’idea di un scambio tra attaccante è subito stata messa in soffitta.

In questo momento in casa Milan le attenzioni sono rivolte solo ed esclusivamente a Taremi. In queste ore i contatti con l’entourage del calciatore e col Porto sono davvero frequenti. Il Diavolo ha messo sul tavolo un’offerta da circa 15 milioni di euro. Manca ancora il via libera definitivo del Porto, che teme di poter perdere il giocatore a zero fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno quando gli scadrà il contratto. Ecco perché la nuova proposta del Milan potrebbe essere accettata.

Sono, dunque, ore calde per il mercato rossonero. Tra entrate ed uscite (ci sono da piazzare anche Fode Ballo-Toure e Mattia Caldara), Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando intensamente per chiudere nel migliore dei modi un’estate ricca di emozioni e colpi.