Milan, Taremi ad un passo: fumata bianca in arrivo

Il Milan è ad un passo dal mettere le mani sul decimo colpo del proprio calciomercato. Taremi è davvero sempre più vicino a vestire il rossonero

Taremi si avvicina al Milan. Il calciatore iraniano – secondo quanto riportato da Matteo Moretto – sarebbe ad un passo dal club rossonero.

Il giornalista, sul proprio profilo Twitter, scrive che in mattinata le parti lavoreranno sugli ultimi dettagli per la fumata bianca definitiva. Stefano Pioli potrebbe, dunque, avere presto il suo centravanti. Sono davvero ore decisive per la chiusura di un affare, che fino a qualche giorno fa sembrava più che complicato.

Il Milan potrebbe, dunque, chiudere col botto il suo calciomercato. L’attaccante in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto offensivo, è ad un passo dal vestire il rossonero. L’ultima offerta, da 15 milioni di euro, potrebbe essere quella giusta per mettere le mani sul giocatore, che da tempo ha detto sì ai rossoneri.

L’iraniano non ha mai forzato la mano con il Porto e non è un caso che lunedì abbia giocato titolare contro il Rio Ave, ma ha sempre espresso la volontà di trasferirsi al Milan, rifiutando anche delle proposte arabe. Il club portoghese fino a qualche ora fa non appariva intenzionato a scendere sotto i 25 milioni, ma è evidente che il rischio di perdere a zero, li abbia spinto a rivedere il tutto. Ricordiamo, infatti, che Tare ha un contratto in scadenza, fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno.

Milan, ecco Taremi: via libera per Colombo

Con l’acquisto di Taremi, ormai davvero ad un posso, il Milan potrà liberare, finalmente, Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano, in questo inizio di stagione – contro Bologna e Torino – non ha giocato un minuto, aspettando di poter trasferirsi nella vicina Monza.

Il calciatore si è da tempo promesso ai brianzoli, che ieri gli hanno fatto spazio, cedendo Petagna al Cagliari. Colombo si trasferirà in Brianza con la formula del prestito, ma allo stesso tempo firmerà il rinnovo di contratto con il Milan, a dimostrazione di quanto dalle parti di via Aldo Rossi credano nel centravanti cresciuta nella Primavera del Diavolo. Con l’acquisto di Taremi, inoltre, Okafor potrà essere impiegato soprattutto come vice Rafael Leao. Lo svizzero, d’altronde, ha dimostrato di muoversi meglio proprio sulla fascia sinistra, anziché da centravanti, anche se contro il Torino e il Bologna, Pioli lo ha provato al posto di Giroud