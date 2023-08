Niente Milan, dopo Saelemaekers altra firma al Bologna

Il club emiliano sta per chiudere anche per un obiettivo dei rossoneri: domani svolgerà le visite mediche con i felsinei

La fine della sessione estiva di questo calciomercato non è così lontana e i club stanno accelerando per portare a termine le ultime operazioni. Anche il Milan è particolarmente attivo perché la dirigenza ha ancora da completare degli affari sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, oggi è il giorno del passaggio di Alexis Saelemaekers al Bologna. Nella giornata di ieri l’esterno belga si è convinto ad accettare la destinazione emiliana e l’accordo tra i due club è ormai raggiunto. Prestito oneroso a 500 mila euro e riscatto intorno ai 9 milioni di euro, con il Diavolo che si libererà del suo ingaggio, di poco superiore al milione di euro. Una cessione importante perché l’ex Anderlecht era ormai chiuso dai nuovi arrivati.

Il Bologna però sta per chiudere anche per un altro giocatore, che è stato in orbita Milan nelle scorse settimane. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori, che il Diavolo stava valutando come ipotesi sulla corsia mancina per fare il vice Theo Hernandez. Il giocatore ex Roma, di proprietà degli svizzeri del Basilea, rappresentava uno dei profili principali per l’out mancino, ma il suo arrivo è sempre stato bloccato da Fodé Ballo-Touré.

Calafiori, domani visite con i felsinei

Non sarà pertanto al Milan il futuro di Riccardo Calafiori, che è davvero a un passo dalla squadra di Thiago Motta. I rossoblù hanno trovato l’accordo con il Basilea anche grazie al lavoro dell’intermediario Alessandro Lucci.

Affare da circa 3/3,5 milioni di euro e il giocatore si trasferirà in Emilia a titolo definitiva. Il Bologna è davvero scatenato in queste ultime ore di mercato perché per la corsa mancina aveva appena definitivo anche l’arrivo di Victor Kristiansen dal Leicester. L’ex Roma firmerà un contratto di quattro anni. La conferma è arrivata anche da Gianluca Di Marzio, che anticipa che domani il calciatore svolgerà le visite mediche con i felsinei.

Il Milan intanto prova a sbloccare la cessione di Ballo-Touré. Oggi gli agenti del calciatore francese sono a Milano per provare a facilitare la trattativa con il Werder Brema. Al momento la permanenza dell’ex Monaco blocca il club di via Aldo Rossi da fare un altro innesto in quel ruolo, ma più passa il tempo e più le cose si complicano. In alternativa c’è la possibile promozione in Prima squadra di Bartesaghi.