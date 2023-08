Calciomercato Milan in diretta, news in tempo reale: colpo Taremi, le ultime

Le news di calciomercato Milan in diretta in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sulla trattativa con il Porto per Mehdi Taremi e non solo

Ultimissime ore di calciomercato. Domani alle ore 20.00 andrà in archivio la campagna acquisti che ha visto protagonista il Milan con ben nove colpi.

I rossoneri sono a caccia del decimo affare. Tutti gli aggiornamenti legati alla trattativa Taremi e non solo. Da Rade Krunic alle possibili cessioni di Divock Origi, Lorenzo Colombo e Fode Ballo-Toure.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Aggiornamento 08.30 – La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma come ci siano anche dei problemi relativi al contratto di Taremi

Ore 08.10 – Trattativa ad oltranza tra il Milan e il Porto. I rossoneri non hanno ancora mollato l’idea di mettere le mani sull’attaccante iraniano.

Calciomercato Milan, da Taremi a Krunic: le ultime ore di mercato

Poche ore e Stefano Pioli potrà esultare. Manca davvero nulla alla chiusura del calciomercato, che andrà in archivio domani alle ore 20.00.

Verrà così messa la parole fine su tutte le trattative, in entrata e su molte di quelle in uscita. A brevissimo, dunque, sapremo se Taremi sarà davvero l’ultimo rinforzo di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Sapremo, inoltre, se la dirigenza del Diavolo riuscirà a piazzare gli esuberi: dopo Alexis Saelemaekers, il Milan dovrà essere bravo a piazzare sia Divock Origi che Fode Ballo-Toure, oltre che Mattia Caldara.

Sono ore calde, inoltre, anche per Lorenzo Colombo, che aspetta il via libera per trasferirsi nella vicina Monza. Si è promesso sposo del club brianzolo, ma serve l’arrivo di un nuovo attaccante se no Pioli non lo libererà. Infine c’è anche la situazione Rade Krunic da monitorare: non è escluso che il Lione faccia un altro tentativo così come il Fenerbahce, ma appare difficile che il Milan decida di privarsi, vista la sua centralità nel progetto rossonero.