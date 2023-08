Inghilterra, i convocati di Southgate: la scelta su Tomori e Loftus-Cheek

Gareth Southagate ha diramato la sua lista dei convocati per gli impegni di metà settembre. L’allenatore ha sorpreso nelle scelte sui milanisti

Dopo la terza giornata di Serie A, che vedrà il Milan affrontare la Roma allo Stadio Olimpico, avrà luogo la consueta sosta per le Nazionali. Ci sono gli impegni di qualificazione ai prossimi Europei da affrontare, ma non soltanto. Fuori dal Vecchio Continente sono tantissimi i calciatori nazionali che dovranno disputare altri tipi di impegni. Ma rimaniamo in Europa. Nelle ultime ore stanno uscendo pian piano le convocazioni dei vari CT per le suddette gare. Molta attenzione è stata riservata alle scelte di Gareth Southgate, l’allenatore dell’Inghilterra.

La Nazionale anglosassone, è risaputo, è piena zeppa di grandi talenti e campioni. Per questo, molto spesso, si è assistito ad esclusioni a sorpresa e davvero clamorose. Ne sa qualcosa il Milan, con Fikayo Tomori, considerato ormai uno dei migliori centrali in circolazione, molto spesso lasciato a casa da Southgate. L’Inghilterra dovrà affrontare a metà settembre l’Ucraina, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, e Scozia in amichevole. Sono cambiate le cose per il difensore rossonero.

Inghilterra, finalmente Tomori

Come apprendiamo dalla lista ufficiale dei convocati di Gareth Southgate, Fikayo Tomori è stato finalmente convocato con la sua Inghilterra. Prenderà dunque parte ai prossimi impegni, anche se difficilmente da titolare. Ma non sono escluse sorprese. Fik può dunque gioire per il ritorno in Nazionale, un obiettivo a cui ha sempre ambito in maniera esplicita. Quanto all’altro rossonero inglese, Ruben Loftus-Cheek, è stato lasciato a casa dal CT Southgate. Nessuna convocazione per lui, ma le sue prestazioni col Milan nel corso della nuova stagione, chissà, potrebbero presto valergli il ritorno in Nazionale. D’altronde, sta dimostrando di poter essere un calciatore più che decisivo.

Di seguito la lista completa dei convocati del CT inglese:

Portieri: Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.

Difensori: Ben Chilwell, Levi Colwill, Lewis Dunk, Marc Guéhi, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Attaccanti: Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Eddie Nketiah, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Callum Wilson.