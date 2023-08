Milan, da Taremi a Krunic: Pioli fa chiarezza

Domani sera il Milan scenderà in campo all’Olimpico per la trasferta contro al Roma di José Mourinho, valida per la terza giornata di campionato. Nelle stesse ore si chiuderà anche la sessione estiva del calciomercato.

I rossoneri sono ancora impiegati nelle ultime trattative, sia in entrata che in uscita, e la dirigenza è al lavoro per chiudere soprattutto l’ultimo acquisto. Giorgio Furlani vuole affidare a Stefano Pioli un altro centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Giroud e si sta spingendo ormai da giorni per trovare l’accordo con il Porto e portare a Milanello Mehdi Taremi. L’iraniano vuole soltanto il Milan e lo ha già fatto sapere al suo club

Non c’è accora l’intesa con i Dragoes, ma le sensazioni sono molto positive. Stefano Pioli ha appena parlato in conferenza stampa e i giornalisti hanno colto l’occasione per chiedere a lui cosa sapesse della trattativa e quale fosse il suo pensiero. Questa è stata la risposta dell’allenatore: “Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti. E non mi interessa ora. Domani sera, dopo la partita, mi interesserà, ma sono molto contento del lavoro svolto dalla società”.

Pioli sulla permanenza di Krunic

L’altra questione di mercato riguarda le eventuali operazioni in uscita, perché al momento in rosa ci sono diversi esuberi, che non troverebbero spazio con la maglia rossonera. Secondo Pioli però Rade Krunic non fa parte di questi.

L’altra domanda di mercato è stata infatti proprio in merito al bosniaco e all’influenza del tecnico per far sì che il centrocampista non sia andato via. Pioli ha confermato in modo molto tranquillo: “Krunic è un giocatore del Milan e non ho mai avuto altri pensieri”. Una conferma importante che toglie di fatto ogni dubbio sul futuro dell’ex Empoli, che sarà dunque ancora al Diavolo.

Negli ultimi giorni, in effetti, il classe 1997 è stato accostato a diversi club, in particolare al Fenerbahce. Stando alle ultime indiscrezioni, i turchi erano arrivati ad un’offerta da 12 milioni, ma il Milan al momento non ha intenzione di privarsi del vertice basso titolare, perché senza l’infortunato Bennacer, è proprio lui al momento a giocare in cabina di regia. Anche il Lione lo seguiva con interesse.