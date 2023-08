ML – Colombo non convocato per Roma-Milan: è fatta col Monza

Lorenzo Colombo non partirà col resto del gruppo per Roma, per la sfida di domani sera contro i giallorossi. Vicina la sua cessione.

Arriva una novità da Milanello che ha tutto il sapore di indizio chiaro di mercato. Un calciatore a disposizione di Stefano Pioli non è stato convocato per la trasferta di domani sera contro la Roma allo stadio Olimpico.

Si tratta di Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 di proprietà Milan non farà parte del gruppo che si dirigerà nella capitale per l’anticipo della terza giornata di campionato. Il motivo di questa esclusione è piuttosto chiaro: è ormai fatta per la cessione di Colombo.

Il giovane, lo scorso anno in prestito al Lecce, è pronto a trasferirsi sempre a titolo temporaneo al Monza. Una promessa, quella fatta dal Milan ad Adriano Galliani, che verrà mantenuta nelle prossime ore. Tutto fatto per il trasferimento di Colombo, che era stato anticipato dallo stato maggiore brianzolo già nella giornata di ieri.

Colombo al Monza: la formula del trasferimento

Dunque ad ore Lorenzo Colombo sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Monza. La formula dovrebbe essere simile a quella di un anno fa quando fu ceduto al Lecce. Prestito annuale, con diritto di riscatto a favore dei brianzoli e controriscatto per i rossoneri.

Una decisione forse saggia quella del Milan, che ha preferito lasciar partire Colombo consapevole di non poter garantire spazio e continuità all’attaccante dell’Under 21 italiana. Il Monza nel frattempo ha lasciato partire Andrea Petagna al Cagliari, proprio con l’intenzione di rimpiazzarlo con il giovane rossonero.

Inizialmente sembrava che l’affare Colombo-Monza fosse collegato soltanto all’arrivo al Milan di Mehdi Taremi, o comunque di una nuova prima punta in rosa. Ma nonostante il raffreddamento della pista iraniana dal Porto, i rossoneri hanno deciso di confermare la parola data cedendo Colombo alla squadra bianco-rossa a titolo temporaneo.