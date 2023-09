Jovic al Milan, è ufficiale: cambia la formula d’acquisto

Il centravanti serbo ha firmato ed è ufficialmente un calciatore dei rossoneri: l’operazione è stata chiusa a titolo definitivo

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Luka Jovic è un nuovo giocatore del Milan. Alla fine è il serbo la scelta dei rossoneri per ricoprire il ruolo di bomber di riserva alle spalle di Olivier Giroud. L’affare si è chiuso da pochissimo.

Dopo che la trattativa per Mehdi Taremi è saltata nella notte, il club di via Aldo Rossi ha iniziato una corsa contro il tempo per trovare un altro centravanti e, dopo diversi tentativi, ha chiuso per Luka Jovic dalla Fiorentina. L’attaccante classe 1997 arriva a titolo definitivo e non in prestito, come era stato riferito inizialmente. Sarà lui, dunque, il centravanti di scorta per Stefano Pioli, che adesso ha a disposizione una rosa davvero al completo.

Il giocatore è stato nella sede rossonera ed ha apposto la firma sul contratto. Un colpo last minute del Diavolo, che è riuscito a ripiegare in tempo su un altro giocatore e adesso ha completato anche il reparto d’attacco. Nella scorsa stagione con la Viola Jovic ha messo a segno 13 reti in 50 presenze complessivamente tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.