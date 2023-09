Milan, altro colpo di prospettiva: preso il gioiello finlandese

Continua il mercato giovanile del Milan, in ambito internazionale. La società rossonera si è assicurata un grande talento scandinavo.

Mentre il mercato del Milan in entrata è agli sgoccioli, con ultimissimi tentativi per arrivare ad un centravanti last-minute, continuano le operazioni parallele e meno altisonanti della società di via Aldo Rossi.

Infatti, come riportato dalla redazione di Sportitalia, il Milan si sarebbe assicurato da poco un altro gioiello di prospettiva. Un innesto che riguarderà il settore giovanile rossonero e dunque non cambierà nulla nell’economia della rosa di Stefano Pioli.

Preso Axel Sandler, un calciatore davvero giovanissimo proveniente dalla Finlandia. Si tratta di un classe 2007, di cui però in patria si parla benissimo, visto che è il capitano della selezione finlandese Under 17. Difensore centrale, all’occorrenza anche mediano, Sandler arriva dal vivaio dell’HJK Helsinki, la squadra più nota del campionato scandinavo.

Il giovane è stato sicuramente visionato e reperito dai talent scout del Milan, in particolare coloro che si occupano dei talenti per rinforzare e rendere più internazionale il settore giovanile. Da vedere se Sandler verrà inserito in Primavera o negli Allievi Nazionali U-17 che riguarda maggiormente il range d’età del finlandese.

Quello di Sandler è il quinto colpo estero effettuato dal Milan in questa sessione estiva per il vivaio. Nelle scorse settimane sono arrivati i giovani Noah Raveyre, portiere francese di grande talento. Poi il fantasista polacco Mateusz Skoczylas, il terzino spagnolo Alex Jimenez strappato al Real Madrid e pochi giorni fa il difensore svedese Fredrik Nissen.