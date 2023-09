I giocatori del Milan convocati in Nazionale: c’è un’intera squadra

Ecco chi saranno i calciatori del Milan di Pioli a lasciare Milanello in queste due settimane per rispondere alla convocazione in nazionale.

Dopo le prime tre giornate di Serie A scatterà la sosta per le nazionali. Un periodo che molti tifosi non apprezzano, visto che si fermano tutte le competizioni per club per almeno due settimane piene. Le gare previste si disputeranno tra il 7 ed il 12 settembre prossimi.

Ad inizio settembre dunque andranno in scena moltissime gare internazionali, in particolare in Europa le qualificazioni al prossimo campionato europeo che scatterà a giugno 2024. Impegni ufficiali e importanti per tutte le nazionali in gioco.

Il Milan sarà uno dei club italiani a garantire il maggior numero di convocati alle rispettive selezioni. Come confermato dalla società stessa, saranno ben 11 i giocatori del Milan che lasceranno in questi giorni Milanello, per rispondere alla chiamata dei selezionatori e delle squadre nazionali.

Da Maignan a Musah, tutti i convocati del Milan

La notizia è che non ci sarà nessun calciatore del Milan nella prima lista dei convocati dell’Italia di Luciano Spalletti. Il neo ct azzurro ha escluso infatti Davide Calabria, l’unico italiano effettivamente convocabile nella squadra azzurra.

Folta rappresentanza milanista nella Francia. Per le gare contro Irlanda e Germania sono stati chiamati ben tre rossoneri: Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, ormai presenze fisse nella selezione di Didier Deschamps.

I francesi del Milan sfideranno dunque il loro compagno di squadra Malick Thiaw, inserito nelle convocazioni della Germania per le partite di settembre. I tedeschi disputeranno soltanto gare amichevoli, visto che sono già qualificati ad Euro 2024 essendo il paese ospitante della competizione.

Fikayo Tomori ritrova la fiducia del c.t. Southgate ed è stato dunque convocato dall’Inghilterra per le sfide contro Ucraina e Scozia. Niente da fare per Loftus-Cheek invece, nonostante la partenza a razzo in Serie A.

Indiscutibile pure la chiamata di Rafael Leao nel Portogallo del neo c.t. Martinez. La squadra lusitana se la vedrà contro Slovacchia e Lussemburgo, impegni sulla carta più che abbordabili.

Ed ancora: convocazioni per Simon Kjaer con la Danimarca, Tijjani Reijnders con l’Olanda e Noah Okafor con la Svizzera. Buona rappresentanza milanista anche per gli Stati Uniti. La squadra a stelle e strisce, impegnata nelle amichevoli contro l’Uzbekistan e l’Oman, ha confermato la chiamata per Yunus Musah e Christian Pulisic, entrambi neo acquisti del Milan.