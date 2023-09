Primavera, goleada Milan al Bologna: seconda vittoria in campionato

I ragazzi di Ignazio Abate travolgono i felsinei e rimangono a punteggio pieno dopo le prime due giornate: il tabellino e i marcatori del match

Il Milan Primavera ha offerto un’altra bella prestazione oggi, travolgendo il Bologna nella seconda giornata del campionato dell’Under 19. I giovani rossoneri hanno dato continuità alla vittoria al debutto contro il Monza e rimangono quindi a punteggio pieno.

Un altro bel risultato, dunque, ottenuto questa mattina al Puma House of Football. La formazione di Ignazio Abate, in realtà, non era partita nel migliore dei modi. Nel primo tempo infatti il Diavolo era andato sotto nel punteggio intorno al quarto d’ora per effetto della rete del difensore dei felsinei, Lorenzo Menegazzo, su sviluppi di calcio d’angolo. Alla fine della prima frazione il Milan ha chiuso quindi in svantaggio di una rete, ma le cose sono cambiate completamente nella ripresa.

Dopo un solo minuto dal rientro in campo i ragazzi di Abate trovano la rete del pari con il difensore croato Jan Carlo Simic sempre da calcio d’angolo. Il gol del vantaggio arriva al minuto 67′ grazie al classe 2006 Diego Sia, imbeccato da un assist pregevole del capitano Kevin Zeroli. A dodici minuti dalla fine arriva il gol che di fatto chiude il match e porta la firma del neoentrato Vincenzo Perrucci. Lo stesso Perrucci si ripete nei minuti di recupero siglando la rete del definitivo 4-1.

Grande reazione del Milan Primavera, che sale dunque a quota 6 punti in classifica, momentaneamente in solitaria, ma in attesa delle sfide delle altre. I giovani rossoneri stanno imitando la Prima Squadra e sono ancora a punteggio pieno. Ora il prossimo impegno è in programma sabato 16 settembre, sempre allora 11:00, sul campo del Sassuolo.

Milan-Bologna 4-1, tabellino e marcatori

Milan (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi (68′ Magni); Eletu (68′ Perrucci), Malaspina, Zeroli; Cuenca (68′ Scotti), Bonomi ( 86′ Liberali), Sia (75′ Camarda). All.: Abate

Bologna (4-4-2): Bagnolini; Menegazzo, Diop, Amey, Baroncioni; Rosetti, Byar, Bynoe, Mercier; Ravaglioli, Ebone. All.: Vigiani.