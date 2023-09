Maignan spaventa i tifosi del Milan: “Ritorno al PSG? Non si sa mai”

Il portiere dei rossoneri risponde alle domande dei tifosi nella capitale francese e non esclude un possibile ritorno al Paris

Mike Maignan è partito e ha lasciato Milanello per rispondere alla chiamata della propria Nazionale, così come altri 14 compagni rossoneri. Il portiere del Milan è stato convocato da Didier Deschamps insieme a Theo Hernandez e a Olivier Giroud.

I tre saranno protagonista dei due match dei Blues, uno valido per le qualificazioni a Euro 2024, contro l’Irlanda, e poi l’amichevole internazionale contro la Germania, dove i tre rossoneri affronteranno il compagno Malick Thiaw. Maignan ha fatto dunque ritorno Villiers-le-Bel, a nord di Parigi, dove tutto è iniziato, militando nella piccola squadra dal 2003 al 2009 prima dell’approdo al Paris Saint Germain.

Come molti sanno, infatti, la carriera di Magic Mike è partita proprio nel club dei parigini, nel quale ha giocato dal 2009 al 2015 con le squadre giovanili. Poi nel 2015 il passaggio al Lille, dove è diventato uno dei migliori, fino al trasferimento nel 2021 in rossonero per la consacrazione definitiva. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore francese è dunque tornato nella cittadella per sostenere la squadra locale, regalando maglie e guanti.

Le risposte del portiere rossonero ai piccoli tifosi

Maignan si è fermato con i tifosi a firmare autografi e a farsi dei selfie, rispondendo anche alle numerose domande dei ragazzi. Nei discorsi anche l’imminente partita di Champions contro il PSG, contro il quale il Milan è stato sorteggiato nel girone.

“Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille – spiega il 28enne – quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me”. A questo punto un ragazzino, desideroso di rivederlo a difendere i pali del club parigino, chiede a Mike se c’è la possibilità che possa tornare al PSG.

Questa la risposta del numero 1 del Diavolo: “Sono parigino ma oggi sono sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere“. Parole ovviamente di circostanza, ma che non escludono un possibile ritorno nella capitale francese per Maignan, le cui origini lo portano chiaramente a non disdegnare la destinazione. Ovviamente però non oggi, visto che Maignan sta molto bene al Milane vuole continuare a far bene con i rossoneri.