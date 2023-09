Milan-Betis, il retroscena dello scambio saltato: tutti i dettagli

Matteo Moretto racconta un retroscena di mercato cruciale per il Milan. Tutto è saltato con gli spagnoli, ma la rivelazione fa notizia

Il mercato si è finalmente chiuso, e il Milan e Stefano Pioli non possono che dirsi soddisfatti della rosa a disposizione per la nuova stagione. Sono dieci i colpi messi a segno, tutti di livello, tutti adatti ad aumentare il tasso tecnico della rosa. D’altronde, parlano i primi tre risultati della squadra rossonera in Serie A. Tre vittorie su tre, con un atteggiamento e un gioco cambiati e migliorati. Contemporaneamente, Giorgio Furlani è stato davvero bravo nello sfoltire la rosa di Pioli dai tanti esuberi. Hanno lasciato tutti Milanello, eccetto Mattia Caldara. Per lui non si è riuscita a trovare una nuova soluzione.

Dunque, il Milan si è liberato dal peso di Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Junior Messias, Charles De Ketelaere e anche Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo, ad inizio mercato, non era pronosticato alla cessione. Ma l’arrivo di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze ha presto cambiato i piani. Proprio sul belga, arriva un retroscena cruciale. Sappiamo bene che alla fine Alexis è stato ceduto al Bologna in prestito con opzione d’acquisto. Ma il suo destino poteva essere altrove, grazie ad uno scambio col club spagnolo. A mercato chiuso, Matteo Moretto rivela il retroscena.

Milan, lo scambia saltato: Saelemaekers per il terzino

Il Milan, quest’estate, è andato alla caccia di un terzino sinistro per diverso tempo. Con Fodé Ballo-Touré in uscita, si è pensato di aggiungere alla rosa un vice Theo di maggiore livello. I nomi fatti sono stati diversi, anche se alla fine sarà il giovane Bartesaghi il sostituto numero uno di Hernandez all’occorrenza. Il giovane sembra abbia convinto Pioli durante il raduno estivo. Ad ogni modo, come rivela Moretto, il Diavolo è stato molto vicino al terzino sinistro del Betis, che sarebbe potuto arrivare grazie allo scambio con Alexis Saelemaekers.

Ricordiamo che il Betis è stato uno dei club maggiormente attivi sull’ala belga. E come rivela Moretto i rossoneri e gli spagnoli hanno tentato di intavolare uno scambio: Saelemaekers per Juan Miranda. Alla fine, tutto è saltato. E’ stato il Betis a dire di no, per una sostanziale differenza nella valutazione economica dei giocatori in questione. Anzi, Miranda è adesso vicino a rinnovare il contratto con gli spagnoli, al momento in scadenza nel 2024. Ma potrà essere un rimpianto di mercato per il Milan? Parliamo sicuramente di un giovane dalle grandi potenzialità. Classe 2000, mancino, 1,85 cm di altezza. Juan Miranda avrebbe rappresentato un upgrade nella fascia sinistra di difesa, seppur da riserva.