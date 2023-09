Pellegatti rivela: “Il Milan voleva scambiarlo con Saelemaekers, può arrivare a gennaio”

Il giornalista di fede rossonero svela un retroscena di mercato che riguarda il vice Theo Hernandez: situazione ancora aperta

Il Milan ha chiuso il suo mercato estivo e i voti assegnati da tutte le testate sportive sono stati ottimi. Secondo gli esperti il Diavolo è una delle squadre che ha lavorato meglio in questa sessione, grazie agli ottimi innesti e al tempismo con cui sono stati fatti.

Ben dieci gli acquisti fatti dalla società rossonera, che sono andati a rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, alcuni dei quali si sono già messi in mostra alla grande nelle prime partite di campionato, convincendo tutti. Intanto adesso c’è la pausa e sarà l’occasione per affinare ancor di più i meccanismi di squadra, soprattutto per coloro che non sono partiti con le rispettive nazionali.

Un punto sul mercato lo ha fatto anche Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube. Nel video il giornalista di fede rossonera ha colto anche l’occasione per rivelare un retroscena di mercato per quanto riguarda il terzino sinistro: “Con Ballo-Tourè che è andato via, chi potrebbe essere il nuovo vice Theo Hernandez per il Milan? C’è un giocatore che i rossoneri mi hanno detto hanno provato a scambiare con Saelemaekers“.

Juan Miranda era l’obiettivo, ma è ancora possibile

Pellegatti ha quindi rivelato il nome dell’obiettivo dei rossoneri, che comunque è un nome che in questi mesi è circolato con insistenza. Si tratta del laterale spagnolo del Betis Siviglia, ovvero il 22enne Juan Miranda.

Il giornalista ha dunque aggiunto nel video: “Nelle scorse settimane si è parlato del belga vicino al Betis, squadra in cui gioca un terzino che costa tra i 7 e i 10 milioni di euro e che piace molto in via Aldo Rossi. Stiamo parlando di Juan Miranda, giocatore spagnolo classe 2000 che ha militato anche nel Barcellona”.

La trattativa non è chiaramente andata in porto e al momento il Milan ha scoperta la casella del terzino sinistro di riserva, anche se all’occorrenza può giocare Florenzi da adattato o anche il nuovo acquisto Marco Pellegrino, che nelle giovanili era impiegato che in quel ruolo, prima di spostarsi al centro. Miranda però potrebbe tornare di moda nelle prossime sessioni di mercato, vista la sua situazione contrattuale. “E’ in scadenza nel 2024 e quindi, se devo individuare un profilo che potrebbe essere utile al Milan come vice-Theo dico proprio Miranda”.