Siviglia, l’ex compagno di squadra rivela: “Aveva un’offerta dal Milan”

Nell’intervista al canale radio andaluso, il giocatore ha spiegato che il suo ex compagno non poteva accettare di andare in prestito ai rossoneri

Finalmente il mercato si è concluso e da adesso si penserà solamente al campo. Dopo la pausa per le nazionali si comincerà a fare sul serio e il Milan è pronto a un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League.

In questi giorni però è il momento dei retroscena di mercato e delle rivelazioni dei protagonisti su ciò che è accaduto durante il periodo delle trattative. Le opportunità e le proposte, i ripensamenti e i colpi di scena. Il Milan ha cercato diversi profili per tutti i reparti in cui voleva rinforzarsi, ma il casting per l’attaccante è stato quello più lungo e pieno di nomi. La lista della dirigenza per il vice Giroud rossonera annoverava diversi profili di grande qualità.

Alla fine il Diavolo aveva deciso di affondare il colpo per Mehdi Taremi e, dopo l’accordo trovato con il Porto, sembrava davvero tutto fatto per il passaggio dell’iraniano dai Dragoes ai rossoneri, ma poi i problemi con le commissioni richieste dagli agenti hanno fatto saltare tutto. A quel punto il Milan si è messo al lavoro per cerca subito un altro attaccante nel poco tempo rimasto e, tra i calciatori cercati, c’è stato anche Youssef En-Nesyri.

Bounou spiega la scelta di rimanere di El-Nesyri

Nelle ore concitate dell’ultimo giorno di mercato si era parlato di un altro attaccante del Siviglia, ovvero Rafa Mir, ma a quanto pare la società rossonera avrebbe richiesto anche il nazionale marocchino.

A confermarlo è stato il suo ex compagno di squadra al Siviglia e in Nazionale, ovvero il portiere Yassine Bounou. L’estremo difensore ha lasciato la squadra andaluso in questa sessione di mercato per volare in Arabia Saudita e vestire la maglia dell’Al Hilal, ma ha rilasciato un’intervista a Canal Sur Radio, parlando anche dell’interessamento del Milan per En-Nesyri.

Queste le parole di Bounou nell’intervista a riguardo: “En-Nesyri aveva delle proposte, ma il Siviglia non poteva lasciarlo andare per qualsiasi offerta. Non avrebbe lasciato il Siviglia per andare in prestito al Milan“. Il classe 1997 è stato grande protagonista in queste ultime stagioni e sarebbe stato un ottimo rinforzo per la squadra di Stefano Pioli, che comunque è riuscita a chiudere per Luka Jovic, arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina.