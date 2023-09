Calciomercato Milan, possibile nuova cessione: c’è l’offerta

Il club rossonero potrebbe presto effettuare una nuova cessione: un giovane talento interessa a una squadra della Serie B.

Il Milan ha prestato diversi giovani nel corso dell’ultima finestra estiva del calciomercato, concedendo loro la possibilità di giocare e mettersi in mostra. Per qualcuno di loro sarà una stagione molto importante.

Dalla Primavera di Ignazio Abate sono partiti giocatori come Andrea Bozzolan (Perugia), Antonio Gala (Sestri Levante), Bob Omoregbe (Fiorenzuola), Youns El Hilali (Cambuur), Gabriele Alesi (Sampdoria) e Leonardo D’Alessio (Pro Sesto). Gli osservatori rossoneri monitoreranno questi ragazzi per valutarne il rendimento e la crescita durante la stagione.

Mercato Milan, anche Traoré verso il prestito?

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, presto si potrebbe concretizzare anche la partenza di Chaka Traoré. È il Brescia ad aver avviato una trattativa per il 18enne ivoriano, uno dei giovani più promettenti della Primavera di Abate nella scorsa stagione.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che il Brescia è interessato al giocatore, però l’operazione sarebbe tutt’altro che vicina alla fumata bianca. Infatti, né il Milan né Traore sarebbero convinti della proposta formulata dalle Rondinelle. La dirigenza rossonera ha rifiutato in modo netto la richiesta di Massimo Cellino di inserire un diritto di riscatto nell’affare.

#ACMilan e Chaka #Traoré non molto convinti finora dalla proposta del #Brescia. No secco inoltre del #Milan alla richiesta di #Cellino di inserire un diritto di riscatto. Chaka può restare in Prima Squadra (si allena tutti i gg coi big), scendendo in Primavera per la Youth League — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 6, 2023



Se il trasferimento in Serie B dell’ex Parma dovesse saltare, allora trascorrerà i prossimi mesi tra Prima Squadra e Primavera (c’è la Youth League da affrontare). Durante l’estate è stato aggregato al gruppo di Stefano Pioli ed è un’esperienza comunque utile alla sua crescita. Può imparare tanto guardando Rafael Leao e gli altri giocatori.

Certamente non gli farebbe male neppure un prestito in Serie B al Brescia, dato che avrebbe maggiori chance di giocare e di maturare. La sessione di mercato del campionato cadetto durerà fino a venerdì 8 settembre, c’è ancora qualche giorno per trovare un accordo con Cellino o eventualmente con un’altra società. Vedremo che sviluppi ci saranno nelle prossime ore.