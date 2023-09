Il kit pre-gara della discordia: mistero allo store, tifosi perplessi

La giacca nerazzurra, che non piace ai tifosi del Milan. Sullo store ufficiale dei rossoneri, al momento, non c’è traccia del kit pre-gara della discordia

“ADESSO BASTA! È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite! Produrre una divisa pre gara con un richiamo ai colori sociali delle merde è un qualcosa di irrispettoso ed intollerabile.

Ci aspettiamo che una Società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi (vedi terza maglia), sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue, tramandando solo colori e simboli che da sempre contraddistinguono il nostro club.

Siamo fiduciosi che chi di dovere sistemi tutto quanto prima e contestualmente invitiamo a non acquistare questo scempio!

ROSSONERI SIAMO NOI,

MILANO SIAMO NOI,

NOI SIAMO IL MILAN!”.

La Curva Sud ha preso posizione in maniera netta sulla giacca pre-gara, con una manica nerazzurra. La scelta di puntare sui colori dell’altra squadra di Milano, non ha certo fatto piacere ai tifosi, che si sono letteralmente scatenati. Non solo i ragazzi del tifo organizzato, ma tanti sostenitori del Diavolo sui social hanno espresso il proprio disappunto.

In queste ore su Twitter non si sta parlando d’altro. La Giacca da calcio pre-gara, dal costo di 100 euro, è acquistabile sullo store della Puma. Sullo shop ufficiale del Milan, invece, non sembra esserci traccia del kit della discordia. Scelta definitiva o solo momentanea? Qualunque sia la decisione, però, è evidente che al tifoso del Milan la giacca pre-gara con una manica nerazzurra non sia piaciuta per nulla.

Inter-Milan, è sempre derby

E’ ancora presto per parlare di campo, ma in questi giorni tutto fa pensare al derby: dalle polemiche legate ai cori contro la Juve dei giocatori del Milan, alla mancata espulsione di Nicolò Barella, che avrebbe saltato la sfida contro i rossoneri se l’arbitro avesse fatto il suo dovere, estraendo il cartellino rosso.

Si sta discutendo anche dei giocatori impegnati con le nazionali e di chi farà ritorno dopo, avendo meno giorni per recuperare. Sono inoltre iniziati anche i confronti tra calciatori: Theo Hernandez o Dimarco? I tifosi del Milan e quelli dell’Inter non hanno alcun dubbio, ma l’Italia del pallone si divide, chi sta con il francese e chi con l’azzurro. Ancora qualche giorno e poi sarà il campo a dire chi è il migliore.