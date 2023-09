Gazzetta – Rinnovo Maignan, via alle trattative: il portiere spara altissimo

Il Milan e l’entourage di Mike Maignan cominciano a parlare e discutere del suo prossimo rinnovo contrattuale. Ecco quanto ha chiesto.

Come già ampiamente previsto, una volta terminata la lunga e dispendiosa campagna acquisti estiva, il Milan si sarebbe concentrato sul trattenere i migliori calciatori presenti nella propria rosa. Dunque via ufficialmente alla stagione dei rinnovi di contratto.

La situazione più calda è quella di Mike Maignan, il portiere classe ’95 giunto alla terza stagione in rossonero. Uno dei simboli di questo Milan che è tornato a vincere e convincere, a fare presenza fissa in Champions League ed a progettare nuovi trionfi anche in breve termine.

Il contratto attuale di Maignan scadrà a giugno 2026, con il portiere che percepisce ad oggi uno stipendio da 2,8 milioni netti. In casa Milan sono sicuri che, dalla prossima estate, diversi club europei proveranno a portarlo via con offerte importanti. Senza dimenticare la minaccia dei petroldollari dall’Arabia Saudita.

Maignan, richiesta da 8-10 milioni per rinnovare

Oggi la Gazzetta dello Sport ha aggiornato la faccenda riguardante il rinnovo di Mike Maignan, parlando delle prime contrattazioni che sembrano esservi tra i dirigenti del Milan e gli agenti del portiere. Dialoghi al momento ufficiosi che possono comunque portare ad una trattativa vera e propria.

La prima richiesta per allungare e migliorare il contratto del portiere è però quasi scioccante: l’entourage di Maignan ha chiesto una cifra annuale netta intorno agli 8-10 milioni di euro. In linea con gli stipendi dei migliori portieri d’Europa. Infatti Courtois al Real Madrid ha rinnovato a 7-8 milioni, Donnarumma al PSG ne prende quasi 10 e Alisson del Liverpool è fisso a 9 milioni netti.

Richiesta parecchio elevata per il Milan che dunque difficilmente accetterà sul momento. La trattativa dovrà cercare di limare le richieste, visto che in questo senso Maignan diventerebbe il calciatore rossonero ampiamente più pagato della rosa, visto che ad oggi il più ricco è Rafa Leao fermo a 5 milioni netti a stagione.

Ovviamente non si discute la qualità ed il livello altissimo di Maignan, tra i portieri più incisivi ed esplosivi al mondo. Ma la scelta sul rinnovo ricadrà tutta sulla proprietà RedBird, che dovrà decidere fino a quanto spingersi per trattenere e prolungare a lungo termine l’accordo con il numero 16. Il Milan ha tempo per arrivare a dama, ma di certo la prima richiesta degli agenti ha sorpreso tutti.